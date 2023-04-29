نيفين منصور : برلمانيون يطالبون بتعديل قانون الوصاية لأجل الأم

أكدت الإعلامية نيفين منصور، أن مسلسل تحت الوصاية بطولة الفنانة منى زكي، الذى عرض فى رمضان 2023، تسبب في ضجة كبيرة، وناقش مشكلة تحتاج النظر، والحل.

وأضافت الإعلامية نيفين منصور، خلال تقديمها برنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم”، أن الوصاية تذهب لـ الجد بعد وفاة الأب، وقد تذهب لـ العم في بعض الحالات، وفى وجود الأم التى من المفترض هي الأولي بالوصاية على المال.

ولفتت إلى أن الأم تتحمل أكثر من طاقتها في حالة نقل الوصاية على المال، لـ العم، وأن هناك قضايا كثيرة بالمحاكم بخصوص الولاية.

وأشارت إلى أن هناك معاناة لا تنتهى تعانى منها العديد من الأرامل في مصر، بعد وفاة الزوج، معلقة :" نطالب بـ تقييم الأصلح، وحق الأم في الوصاية المالية على أولادها بعد دراسة شخصية الجد و الأم و العم، وتحديد الأصلح".

برلمانيون يطالبون بتعديل قانون الوصاية من أجل الأم.

وكشفت أنه بعد عرض مسلسل تحت الوصاية في رمضان، طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بتعديل القانون وإعطاء الولاية لـ الأم، بعد وفاة الأب.