اركب جديد .. أرخص فئات هيونداي أكسنت RB بالسوق المصري

تقدم السيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2023 من خلال 5 فئات داخل السوق المصري، وتبدأ اسعار الفئة الاولى TINTED GLASS وهي الأرخص سعرًا من 460 ألف جنيه، ليصل سعر السيارة إلى 509 ألف جنيه للفئة عالية التجهيزات HIGHLINE TINTED GLASS.

مواصفات وأسعار السيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2023

هيونداي اكسنت RB موديل 2023

تضم السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 باقة من التجهيزات تتضمن، فرامل ABS مانعة للانغلاق، عدد 2 وسائد هوائيةـ، نظام التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، بالاضافة إلى زجاج كربائي لجميع النوافذ، وغلق مركزي "سنتر لوك"، مع مرايات جانبية كهربائية.

هيونداي اكسنت RB موديل 2023

وتحتوي السيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2023 على مكيف هواء، ونظام صوتي ترفيهي، مع تجهيزات اخرى تتضمن شاشة عرض الوسائط التي تتوسط قمرة القيادة، ومقود حركة "مالتي فانكشن"، بالاضافة إلى جنوط رياضية، وفتحة سقف كهربائية.

هيونداي اكسنت RB موديل 2023

وتعتمد السيارة على محرك 1600 سي سي، بقوة 125 حصانا، متصل بناقل حركة من 4 سرعات "جر امامي"، مع عزم دوران 156 نيوتن/متر، بالاضافة إلى القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.1 ثانية، وسرعة قصوى تصل إلى 185 كم/ساعة.

هيونداي اكسنت RB موديل 2023

أسعار فئات السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 في السوق المصري

الفئة الأولى هيونداي أكسنت RB موديل 2023 بسعر 460,000 جنيه.

الفئة الثانية هيونداي أكسنت RB موديل 2023 بسعر 470,000 جنيه.

الفئة الثالثة هيونداي أكسنت RB موديل 2023 بسعر 485,000 جنيه.

الفئة الرابعة هيونداي أكسنت RB موديل 2023 بسعر 499,000 جنيه.

الفئة الخامسة هيونداي أكسنت RB موديل 2023 بسعر 509,000 جنيه.