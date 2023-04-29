15 دقيقة .. إعتراض الرجاء على عدم احتساب ركلة جزاء أمام الأهلي

مرت 15 دقيقة من عمر المباراة بين فريقي الأهلي والرجاء البيضاوي بالتعادل السلبي على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في لقاء العودة بدور ربع النهائى.

وبدء الرجاء البيضاوي بالضغط من أجل إحراز هدف مبكر أمام النادي الأهلي.

وأعترض لاعبي الرجاء لعدم إحتساب ركلة جزاء في الدقيقة 6 وأسمتع حكم المباراة لتنقية الفيديو وقرر عدم وجود ضربة جزاء ليتم إستئناف اللقاء مرة أخري .

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية وأليو ديانج وحسين الشحات وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود كهربا.

وكان الفريق قد اختتم تدريباته أمس الجمعة على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء، استعدادًا للمباراة المرتقبة بين الفريقين.

وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة الأسبوع الماضي بفوز الفريق بهدفين دون مقابل عن طريق محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.