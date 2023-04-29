العاهل الأردني يؤكد ضرورة تكثيف الجهود لإعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ضرورة تكثيف الجهود لإيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية يمهد الطريق لإعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين للوصول إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال استقبال العاهل الأردني، اليوم /السبت/، لوفد من أعضاء الكونجرس الأمريكي برئاسة رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي.

وتناول اللقاء، الذي حضره الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني، الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، وآليات تعزيزهما في مختلف المجالات.

وثمن الملك عبدالله الثاني دعم الولايات المتحدة والكونجرس الأمريكي للمملكة، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون ومواصلة التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق اللقاء إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لأزمات المنطقة والعالم.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفير الأمريكي في عمان، هنري ووستر.

