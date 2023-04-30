رضا عبد العال: صن داونز "العقبة الوحيدة" أمام الأهلي للتتويج بإفريقيا

علَقَ رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق على مباراة الأهلي و الرجاء البيضاوي المغربي ضمن منافسات إياب دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف ، ليتأهل المارد الأحمر لنصف نهائي البطولة .

وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" : " كل الظروف كانت في خدمة الأهلي منذ بداية مشواره بدوري أبطال إفريقيا ، وعلى سبيل مباراة الهلال السوداني في دور المجموعات والتي شهدت إهدار ركلة جزاء من الفريق السوداني عن طريق أطهر الطاهر ، وكذلك ركلة الجزاء التي أهدرها الرجاء البيضاوي المغربي اليوم عن طريق اللاعب يسري بوزوق ".

وأضاف : فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي هو العقبة الوحيدة للنادي الأهلي نحو المنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا ، أما غير ذلك فالأهلي قادر على تجاوز الجميع بمن فيهم الترجي التونسي ".

الأهلي والترجي

تأهل كل من الأهلي والترجي التونسي إلى دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لهذه النسخة، بعد نجاح الثنائي في إقصاء الرجاء المغربي وشبيبة القبائل الجزائري على الترتيب.

تعادل الأهلي مع الرجاء المغربي في مباراة الإياب سلبيًا، ليصبح مجموع مباراتي الذهاب والإياب لصالح الفريق الأحمر بنتيجة 2-0.



بينما تعادل الترجي التونسي مع نظيره شبيبة القبائل الجزائري في لقاء الإياب بنتيجة 1-1، ولكن يتأهل أيضًا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 2-1 لصالحه.

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الترجي التونسي، يوم الجمعة الموافق 12 مايو القادم، في لقاء الذهاب على ملعب رادس، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

بينما يستضيف الأهلي نظيره الترجي، على استاد القاهرة الدولي، في مباراة الإياب، يوم 19 من نفس الشهر.