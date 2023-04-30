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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تصوير جوي يكشف حجم المشروعات الجاري تنفيذها بمينائي الإسكندرية والدخيلة.. شاهد

ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية

كشفت وزارة النقل عن تصوير جوي خاص بعدد من مشروعات مينائي الإسكندرية والدخيلة بما في ذلك رصيف الخدمات ورصيف ١٠٠ والمنطقة اللوجيستية وحواجز الأمواج بميناء الدخيلة.

 

وتنفذ وزارة النقل عددا من المشروعات  بمينائي الإسكندرية والدخيلة والتي يتم تنفيذها ضمن خطة تنفيذ ميناء الإسكندرية الكبير وتطوير كافة الموانئ المصرية لتحقيق الهدف الأكبر بجعل مصر مركزا عالمياً من مراكز التجارة واللوجستيات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

ويشمل التطوير مشروع إنشاء محطة الحاويات على رصيف 100 بميناء الدخيلة والذي سبق  توقيع عقد إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم المحطة بين الهيئة العامة لميناء الأسكندرية وتحالف (هاتشيسون- COSCO - CMA- MSC) والذي يأتي  في إطار  تنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة / الدخيلة اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط  والذي يعتبر أكبر ممر لوجيستي لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، ويوفر ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وحيث يتم  إنشاء رصيف بطول 1200م،(من إجمالي طول  رصيف 100 البالغ  1680م)  وعمق 18م، ومساحة تبلغ 840 ألف م٢ تقريباً، وطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويا.

 

https://www.facebook.com/watch/?v=182537144257123&mibextid=Nif5oz

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