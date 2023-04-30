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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامى عياش يحيى حفلا فى ألمانيا.. اليوم

رامى عياش
رامى عياش

يحيى الفنان رامى عياش اليوم حفلا غنائيا فى المانيا وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. 

ويشدو رامى عياش بعدد من الاغانى التى تنال اعجاب جمهوره فى المانيا ولعل من ابرز هذه الأغانى الشباك، خلينى معاك، حلوين حلوين، أهواك بلا أمل، بالعكس، مجنون، وصفولى عينيك، قصة حب، سيرة الحب، سواح". 

وكان رامى عياش أحيا حفلا غنائيا ضخما داخل أحد فنادق العاصمة الأردنية عمان بحضور كامل العدد من مختلف الجنسيات العربية وذلك بداية شهر أبريل الحالى. 

وبمجرد دخول عياش قاعة الاحتفال فوجئ بترك الجمهور لمقاعدهم وطاولاتهم حيث التفوا حول المسرح لاستقباله بعاصفة من هتافات وصيحات الإعجاب وعبارات تشجيعية حارة على الطريقة المصرية: "بص شوف رامى بيعمل إيه".

من جانبه حرص رامى على تحية الجمهور لحفاوة الاستقبال، مشيرا إلى سعادته بهم والتى تعادل مشواره الفنى الممتد لأكثر من 25 عاما.

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رامى عياش 

وأشعل عياش الحفل بوصلة طربية من أغانيه المميزة الرومانسية والحماسية بالإضافة إلى أبرز أغانى نجوم زمن الفن الجميل والتى اشعلت وصلات الرقص المتتالية على مدى قرابة الساعتين.

وكانت مفاجأة الحفل تقديمه للمطربة اللبنانية الشابة "كارلاس" التى أعلن للجمهور عن دعمه لها فنيا لما تمتلكه من صوت وإحساس نادر ومميز وأن هناك أعمال فنية مشتركة قادمة تجمعهما خلال الفترة القادمة .. ثم قدم معها ديويتو " بالعكس" وسط المزيد من أجواء اللهجة والإثارة.

وأحيت كارلس أولى فقرات الحفل حيث حضرت بكامل أناقتها بصحبة ال dj المصرى العالمى ياسر الحريرى الذى يتعاون معها فى إنتاج عدد من الأغانى الجديدة بمشاركة ودعم النجم الكبير رامى عياش.

وخطفت كارلاس أنظار الجمهور طوال الحفل بتقديمها لأغاني نجوم زمن الفن الجميل أم كلثوم وفيروز ووردة بصوت مميز بالإضافة إلى اغانيها الاستعراضية التى نال إعجاب الجميع.

حفل عياش وكارلاس بالأردن خرج بتنظيم مميز لـ مازال الحلبى "دنيا ميوزيك"وعلى دراوشه " جوردن هوليداى" وتميز بأجواء الفخامة والرقي وبمواصفات لايف نالت إعجاب الجمهور وكان ضمن الحضور المنتج الأردني عنان عوض.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيل أولى أعمال كارلاس الغنائية خلال الأيام القليلة القادمة وهى إنتاج مشترك للفنان رامي عياش وياسر الحريري.

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