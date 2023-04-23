لما الهضبة يبارك لي.. ماذا قال عمرو دياب لـ«جوري بكر» عن دورها في «جعفر العمدة»؟

نشرت جورى بكر مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى اإنستجرام تظهر فيه خلال حفل الفنان عمرو دياب بالغردقة.

وقال عمرو دياب فى الفيديو “وداد اللى عملت مشاكل فى رمضان ووجه لها التحية إلى جانب الفنانة هالة صدقى والفنانة يسرا التى قدمت مسلسل ”1000 حمد الله على السلامة".

وعلقت جورى على الفيديو : “لما الهضبه يباركلي بنفسه”.

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جورى بكر

أثارت الفنانة جوري بكر الشهيرة بشخصية "دلال" من مسلسل جعفر العمدة، الجدل على السوشيال ميديا بعد تداول صور جريئة ومثيرة لها .

وقالت جوري بكر فى أحد التصريحات الصحفية ان شخصية وداد اعتذرت عنها النجمة هيدى كرم و تم اختياري .

و تألقت الفنانة جوري بكر، ، بصور جريئة ومثيرة وهو ما دفع الجمهور لتداول صورها و تالقت مرتدية فستانا باللون الابيض مكشوف الصدر برفقة زوجها.

مسلسل "العمدة" بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، بيومىفؤاد، فريدة سيف النصر، سلوى عثمان، منذر رياحنة، عصام السقا، جورى بكر، طارق النهرى، مجدى بدر، أحمد فهيم،أحمد عبد الله، لمى كتكت، احسان الترك وآخرين، والعمل تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.