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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد انفصال 6 شهور.. عودة نسرين طافش إلى زوجها شريف الشرقاوى| تفاصيل

نسرين طافش وزوجها
نسرين طافش وزوجها

عادت الفنانة نسرين طافش إلى زوجها شريف شرقاوى بعد انفصال دام لمدة 6 شهور وهو ما اعلنته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات انستجرام. 

وعلق الشرقاوي على منشور زوجته بموقع إنستجرام قائلا: "سعيد وفخور أن أنتى أنا"، لترد عليه نسرين طافش قائلة: "أحبك يا حبيبى"، ليعلن الثنائي عودتهما مرة أخرى.

كما قامت نسرين طافش بإعادة متابعة زوجها شريف شرقاوى عبر انستجرام. 

نسرين طافش

قصة انفصال نسرين طافش 

كان سبب انفصال نسرين طافش عن زوجها شريف شرقاوي، يعود لوجود خلافات عديدة منذ زواجهما.

كانت المشكلة الأولى التي اصطدمت بها نسرين أنها تفاجأت بقيام طليقة شريف شرقاوي بنشر صور لها بعد قيامه بضربها ضربا مبرحا.

السبب الثاني قيام الجمهور بالهجوم عليهما بعد صورهما الأخيرة ، وهو ما دفعها إلي حذف جميع صورهما معا .

الأمر الذي اغضب شريف شرقاوي ، حيث قرر الثنائي الانفصال بعد زواج استمر خمسة شهور .

طلاق نسرين طافش وزوجها شريف شرقاوي

أعلن شريف شرقاوي زوج الفنانة نسرين طافش، أنه تم الانفصال بينهما رسميا، وذلك ردا على سؤال أحد متابعيه عبر تطبيق إنستجرام عن سبب عدم ظهورهما سويا.

وكتب أحد متابعي شريف شرقاوي عبر انستجرام تعليقا قائلا:" فين نسرين طافش.. اطلقتو؟"، ليجيب عنه قائلا:" تم الطلاق بسلام وأنا أحترمها كإنسانة.. وعدم الاتفاق شيء طبيعي جدا يحدث بين البشر .. المهم هو السلام والاحترام".

جاء ذلك عقب فترة طويلة من الجدل حول علاقتهما، وحقيقة انفصالهما التي نفتها نسرين طافش من قبل، لكنها لم تظهر برفقته منذ أشهر.

وشاركت نسرين طافش في رمضان بمسلسلها السوري الجديد "جوقة عزيزة" مع: سلّوم حداد وأيمن رضا وهبة نور ووسام حنا ونورا رحال ووفاء موصلي ويزن خليل وروبين عيسى وكرم الشعراني وزينة بارافي ويزن السيد وسالي بسمة وتسنيم باشا وغنوة محمود، ومن تأليف وسيناريو وحوار خلدون قتلان، وإخراج تامر إسحق.

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زواج نسرين طافش

أعلنت  الفنانة نسرين طافش زواجها من  شاب من خارج الوسط الفني  منذ أشهر، وهو مدرب يوجا وطاقة ؛ وكان مدربها خلال الفترة الماضية حيث تعرفا علي بعضهما البعض وتم الزواج  منذ شهرين .

وفاجأت الفنانة السورية نسرين طافش، الجمهور بالكشف عن زواجها، وذلك من خلال صورة نشرتها على "إنستجرام".

وظهرت نسرين ممسكة بيد زوجها، واكتفت بالتعليق قائلة: "ما جمعه الله اللهم بارك هذه الوحدة واحفظ هذا الحب الأبدى دائما وأبدا"، من دون أن تضيف أي تفاصيل أخرى.

وكانت نسرين طافش قد أعلنت في البداية عن زواجها من شريف شرقاوي بصورة لهما.

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