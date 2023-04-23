عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ابنه ظهر بزى نسائى.. رد غير متوقع من راغب علامة

راغب علامة
راغب علامة

دافع الفنان راغب علامة عن ابنه لؤى الذى ظهر مرتديا زى نسائى  أثناء إحدى المناسبات الخاصة بعرض أزياء. 

وقال راغب علامة فى لقاء ببرنامج الجديد اللبناني : "لؤي بتجيله الماركات العالمية بسبب جسمه وجماله وطلته وبيقدم دور عارض أزياء وابني هو العربي الوحيد في المستوى ده، والماركات بتكلموا ويقولوا البس ده سواء زي نسائي أو الممتلئ بالزهور، وحرام الهجوم عليه، ولم ننزعج من هذه الحملة، وقالي لو تعرف اللي عامل الهجوم عليا ادفعهم فلوس عشان يبقوا معايا بدل الهجوم عليا،، وهو زيه زي الممثلين بيلعب دور.

راغب علامة وزوجته

شاركت مصمّمة المجوهرات جيهان علامة، زوجة الفنان اللبناني راغب علامة جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" بصور وفيديوهات من احتفالهما بعيد زواجهما، عبر خاصية القصص القصيرة.

تغيير النهاية.. أسرة مسلسل جعفر العمدة تعود للتصوير مجددا

في أول ظهور.. اعترافات أبناء هالة صدقي.. وإفيهات صفصف بـ جعفر العمدة

أول تعليق من نادية الجندى بعد تصريحات زينة عنها.. تفاصيل

محمد رمضان على القمة ويلاحقه شيكو .. إيرادات الأفلام فى أول أيام عيد الفطر

وظهر راغب وزوجته وهما يرقصان سويا بطريقة رومانسية علي انغام اغنيته الشهيرة "سهروني الليل" وسط حضور عدد كبير من أصدقائهما المقربين.

وطرح الفنان اللبنانى راغب علامة فيديو كليب جديد عبرموقع الفيديوهات "يوتيوب" بعنوان "استمارة 6" من كلمات نادر عبد الله، وألحان محمود الخيامى، وتوزيع توما.

يذكر أن النجم اللبنانى راغب علامة طرح  فيديو كليب مؤخرًا، أغنية تحمل اسم "تعاليلى"، عبر قناته على يوتيوب ومنصاته على السوشيال ميديا، وهى من كلمات الشاعر الغنائى محمد عاطف، ألحان أحمد زعيم، توزيع موسيقى تومه.

راغب علامة الفنان راغب علامة اللبناني راغب علامة الفنان اللبناني راغب علامة النجم اللبناني راغب علامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جهز فلوسك الأربعاء.. أعلى فائدة على شهادات الادخار بجميع البنوك

بعد قرار عزله.. اللوائح تصدم مرتضى منصور في تعيينه مستشارا لنادي الزمالك

250 جنيها .. دعم إضافي على بطاقات التموين لبعض الفئات.. مستند

بعد مرتضى منصور.. من هو رئيس الزمالك الجديد؟| بروفايل

بعد استقراره 44 يومًا.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه ثالث أيام العيد

هانلبس صيفي رسمي في هذا التوقيت | بشائر سارة من الأرصاد للمصريين

في دوري أبطال أفريقيا.. كاف يصدم الأهلي قبل إياب الرجاء المغربي

بأمر السيسي.. رفع الدعم المخصص للإسكان الاجتماعي

موضوعات متعلقة

نجوى كرم ومروان خورى يحييان حفلا فى قطر اليوم

في أول ظهور.. اعترافات أبناء هالة صدقي.. وإفيهات صفصف بـ جعفر العمدة

نجوم سوريا يودعون محمد قنوع إلى مثواه الأخير .. شاهد

رغم حبه لها.. حمزة العيلي يكشف سر تخوفه من الكوميديا

ماجدة موريس: 4 مسلسلات ضمن الأفضل في رمضان 2023

بعد نجاح مسلسلها.. منى زكى توجه رسالة إلى فريق عمل تحت الوصاية

نادين نسيب نجيم توجه رسالة إلى الفنان الراحل محمد قنوع

إليسا وأصالة تحييان حفلاً في الكويت.. 13 مايو

ترشيحاتنا

تهدد أمن القارة الإفريقية.. شكري ونظيره القمري يبحثان سبل إنهاء الأزمة السودانية

كندا تعلق العمليات في سفارتها بالخرطوم مؤقتا

سامح شكري وأمين منظمة التعاون الإسلامي يشددان على الالتزام بالهدنة في السودان

اعترافات المتهم.. صاحب مخيم ابن الصحراء يتعدي على سائحة فرنسية

امتحانات الثانوية العامة |7 مقرات للكنترول.. والأسئلة المقالية عليها 15% من الدرجة

العمدة الفلاح.. لماذا رفض عبدالله غيث عمل نجلة شقيقه بالفن؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند شرب 3 لتر من الماء يوميا؟

بمساعدة ChatGPT..تنبؤات نوستراداموس الخطيرة لـ 100 عام القادمة

بعد رمضان وكحك العيد.. طرق سريعة لخسارة الوزن

النمل الأبيض الطائر يثير مخاوف كبيرة في بريطانيا.. ما القصة؟

فيديو

مفاجأة في سعر الدولار وتراجع غير مسبوق للذهب | تفاصيل

نجوم سوريا يودعون محمد قنوع إلى مثواه الأخير .. شاهد

صفصف غيرت خطتي.. هالة صدقي تكشف عن رأيها في محمد رمضان

نحتاج لتخطيط آمن لإجلاء المصريين.. بيان عاجل من الخارجية بشأن أحداث السودان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

اﻟﻤﺰﻳﺪ