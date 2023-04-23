ابنه ظهر بزى نسائى.. رد غير متوقع من راغب علامة

دافع الفنان راغب علامة عن ابنه لؤى الذى ظهر مرتديا زى نسائى أثناء إحدى المناسبات الخاصة بعرض أزياء.

وقال راغب علامة فى لقاء ببرنامج الجديد اللبناني : "لؤي بتجيله الماركات العالمية بسبب جسمه وجماله وطلته وبيقدم دور عارض أزياء وابني هو العربي الوحيد في المستوى ده، والماركات بتكلموا ويقولوا البس ده سواء زي نسائي أو الممتلئ بالزهور، وحرام الهجوم عليه، ولم ننزعج من هذه الحملة، وقالي لو تعرف اللي عامل الهجوم عليا ادفعهم فلوس عشان يبقوا معايا بدل الهجوم عليا،، وهو زيه زي الممثلين بيلعب دور.

راغب علامة وزوجته

شاركت مصمّمة المجوهرات جيهان علامة، زوجة الفنان اللبناني راغب علامة جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" بصور وفيديوهات من احتفالهما بعيد زواجهما، عبر خاصية القصص القصيرة.

وظهر راغب وزوجته وهما يرقصان سويا بطريقة رومانسية علي انغام اغنيته الشهيرة "سهروني الليل" وسط حضور عدد كبير من أصدقائهما المقربين.

وطرح الفنان اللبنانى راغب علامة فيديو كليب جديد عبرموقع الفيديوهات "يوتيوب" بعنوان "استمارة 6" من كلمات نادر عبد الله، وألحان محمود الخيامى، وتوزيع توما.

يذكر أن النجم اللبنانى راغب علامة طرح فيديو كليب مؤخرًا، أغنية تحمل اسم "تعاليلى"، عبر قناته على يوتيوب ومنصاته على السوشيال ميديا، وهى من كلمات الشاعر الغنائى محمد عاطف، ألحان أحمد زعيم، توزيع موسيقى تومه.