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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حزب الريادة: الحوار الوطني يضم كل قوى المجتمع المصري

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، إن مجلس أمناء الحوار الوطني أعلنوا عن انطلاق وبدء الجلسة الافتتاحية للحوار في يوم الأربعاء القادم، موضحًا أن الحوار الوطني رسالة لكل المشككين الذين كانوا يقولون: «الحوار لن يتم ولم يبدأ، وأن المدة طالت»، لافتًا إلى: «أي حوار أو اجتماع أو مؤتمر إذ لم يتم الإعداد له جيدًا تكون المخرجات الخاصة به غير إيجابية».  

وأضاف «حسنين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن كل قوى المجتمع المصري تشارك في الحوار الوطني، سواء قوى سياسية ونقابات ومفكرين وأدباء ورجال الاقتصاد وغيرهم في شتى المجالات. 

وأشار إلى أن الحوار الوطني يضم كل أطياف المجتمع المصري من أجل التحاور ودراسة كل التحديات التي تواجه الدولة المصرية في مختلف القضايا والملفات، موضحًا أن المجالات التي يعيشها أي مجتمع تكون سياسية واقتصادية واجتماعية. 

وأكد رئيس حزب الريادة أن طول المدة بسبب التجهيزات الخاصة بالحوار الوطني، إذ إنه في البداية كان الحوار عبارة عن 3 ملفات اقتصادي واجتماعي وسياسي، ثم تحول إلى لجان، واللجان تحولت لموضوعات، وكل هذا يستغرق فترة زمنية طويلة ودراسة.

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