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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لعنة المارد.. مدرب الترجي يعلن خبرا صادما لجماهيره قبل مواجهة الأهلي

نبيل معلول
نبيل معلول

أعلن نبيل معلول، المدير الفني لفريق الترجي التونسي، غياب نجمي الفريق “بنسبة كبيرة” عن مواجهة الأهلي المقبلة، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

وقال نبيل معلول في تصريح أبرزه موقع “football tunisien”، أن مشاركة غيلان الشعلالي وحمدو الهوني أمام المارد الأحمر شبه مستحيلة، بسبب الإصابة.

 

كما يفقد الترجي خدمات رياض بن عياد للإصابة، وحسام دقدوق للإيقاف بعد ثبوت تعاطيه المنشطات، ليصبح الفريق التونسي في ورطة حقيقة قبل مواجهة الأهلي.

 

موعد مباراتي الأهلي والترجي:

ومن المقرر أن يقام لقاء ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أحد أحد يومي 12 و 13 مايو المقبل في تونس، على أن تقام مباراة العودة أحد يومي 19 و 20 مايو بالقاهرة.

 

وحجز الأهلي مقعده في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الرجاء المغربي بهدفين دون رد بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما صعد الترجي على حساب شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 2-1.

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