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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس مصلحة الجمارك يصل إلى مطار القاهرة عقب زيارة لكوريا الجنوبية

رئيس مصلحة الجمارك
رئيس مصلحة الجمارك

وصل إلى مطار القاهرة صباح اليوم الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك قادما من كوريا عقب زيارة ناجحة لكوريا الجنوبية للمشاركة في فعاليات أسبوع الجمارك الكورية الذى نظمته دائرة الجمارك الكورية خلال الفترة من 26 الى 28 إبريل 2023 بمدينة سول بكوريا الجنوبية .

وخلال هذه الزيارة وقع رئيس مصلحة الجمارك المصرية و Taei Yoon مفوض إدارة الجمارك الكورية الجنوبية على مذكرة تفاهم بين مصلحة الجمارك المصرية وادارة الجمارك_الكورية فيما يتعلق بالتعاون والمساعدة المتبادلة في الأمور الجمركية بهدف منع المخالفات ضد التشريع الجمركي وضمان التحصيل السليم للضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على الواردات والصادرات .

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