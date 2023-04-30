بعد عودتها للساحة الفنية.. شيرين تتعاون مع نتفليكس وتحضر مفاجأة لجمهورها|شاهد

شيرين عبد الوهاب تعود من جديد إلى الساحة الفنية؛ ولكن عودتها لن تقتصر فقط على الغناء بل هناك العديد من المفاجآت التي تحضرها لجمهورها، ونستعرض لكم أبرز التفاصيل من خلال تقرير عرضته فضائية العريبة.



فيلم وثائقي



وأكدت شيرين أن هناك تعاونًا مع نتفليكس من أجل تقديم فيلم وثائقي عن حياتها ومشوارها الفني، كما كشفت أنها تشارك في هذا الفيلم بشخصيتها الحقيقية، فيما تتواجد فتاة صغيرة تجسد شخصيتها وهي طفلة.



كما أكدت شيرين أيضًا أنها لم تعد تسيطر على حساباتها الرسمية في وسائل التوصل الاجتماعي حاليا، لافتة إلى كونها ستكشف تفاصيل هذا الأمر في الوقت المناسب.



وقالت إن الجمهور سيحصل خلال هذه الفترة على أخبارها من خلالها شخصيًا.