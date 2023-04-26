ظروف نفسية وفترة تعافي.. أبرز تصريحات شيرين في أول ظهور إعلامي لها

استضاف "ET العربي" الفنانة شيرين عبد الوهاب في أول ظهور إعلامي لها على هامش تواجدها لإحياء حفل غنائي في دبي، وكشفت خلال حوارها سبب اختفائها الفترة الماضية وأحدث نشاطاتها الفنية، كما فتحت قلبها للجمهورها وتحدثت بكل عفوية كما تعود عليها محبيها ومتابعيها، ومن خلال التقرير التالي نرصد لكم أبرز تصريحاتها.

وكشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب ، خلال أول ظهور تليفزيوني لها عبر ET بالعربي عن تفاصيل رجوعها من جديد لإحياء الحفلات وسر اختفائها.

شيرين عبد الوهاب سعيدة بعودتها

وقالت شيرين، إنها سعيدة بحفلتها بدبي بل إنها كانت سعيدة أيضًا من حفلة الكويت، لافتة إلى أن هناك مفاجأة بخصوص حفلة أخرى خلال أيام ولكنها لم توضح تفاصيل عنها، معقبة: “مبسوطة اني رجعت لحياتي.. رجعت للبحر.. السمكة رجعت للبحر”.



شيرين عبد الوهاب

ظروف نفسية أكبر مني



ووعدت شيرين جمهورها بتقديم كل جديد، معلقة: “شغلي واحشني”، كما وجهت شيرين اعتذار لجمهورها عن تأخيرها: “كانت ظروف نفسية أكبر مني وكان الاختفاء جزء من التعافي كنت محتاجاه بقالي سنين”.



وتابعت: “ أنا كنت بشتغل من وأنا عندي 13 سنة وكنت محتاجة اخد إجازة شوية من العالم بتاعي”، مستطردة: “ الحب والدعم اللي شوفته من الناس كان فوق الوصف وفوق الخيال”.



عودة شيرين عبد الوهاب

شيرين عبدالوهاب: «أنا ملك جمهوري وتحت أمره.. همّ اللي عملوني»



فيما أكدت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أنها تحب جمهورها وتحب شعور أنها ملك لجمهورها الذي صنع شيرين عبد الوهاب ويشتاق لها؛ مضيفة أن زملائها النجوم يحبون تواجدها على الساحة الفنية ويقلقون عليها من الاختفاء والأزمات مثلهم مثل الجمهور.



وأوضحت شيرين عبد الوهاب، أنه عندما يوجد اسمها في دعاية لحفلات غنائية في أي دولة عربية لابد انها ستشارك ولن تترك الشائعات إلا وتواجهها بحوار او لقاء صحفي حتى تطمئن جمهورها عليها.

شيرين

وتابعت شيرين عبد الوهاب ، أن حفلها في دبي متعدد الأغراض، وأنها ستقوم برحلات سياحية وشوبنج بعد انتهائه؛ مشيرة إلى أن دبي وش الخير عليها؛ لأن أولى حفلاتها خارج جمهورية مصر العربية، كانت في دبي.

شيرين تتحدث عن أزمتها مع «روتانا»



وكشفت الفنانة شيرين عبدالوهاب، مصير الأغاني الجديدة التي قامت بتسجيلها قبل أزمتها مع شركة روتانا، لافتة إلى أنها سوف تغنيها خلال الحفل المقبل بمدينة دبي 28 إبريل الجاري، وذلك سواء طرحت الشركة المنتجة الأغاني أم لا.

ونوهت شيرين بأن هناك بعض التفاصيل والمشكلات مع شركة روتانا وبعد توفيق الأوضاع ستطرح اغاني حديثه لها؛ مشيره إلى انها تنتظر جمهورها كما ينتظرها الجمهور يوم 28 إبريل في حفلها بدبي.



