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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسلحون يقتحمون محلا للمجوهرات باهظة الثمن في باريس.. شاهد

صدى البلد

اقتحم لصوص مسلحون متجر بولغري المعروف بالمجوهرات الفاخرة الثمينة وسط باريس وسرقوا قطعا تقدر قيمتها بملايين اليوروهات، حسب  الشرطة في باريس والنيابة العامة.

وأوضح مصدر في الشرطة أن ثلاثة أشخاص وصلوا على دراجتين ناريتين دخلوا المتجر في الحي السياحي الشهير قرابة الساعة 13,45 بالتوقيت المحلي.

وأضاف أن اثنين منهم كانا يحملان بنادق، وأصابا حارس أمن.

وقال مصدر آخر مطلع على التحقيق، إن الحجم الكامل للغنيمة والأضرار التي تقدر بملايين اليوروهات ما زال قيد التقييم.

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وأظهرت فيديوهات نشرت على الشبكات الاجتماعية أمس السبت دراجتين ناريتين كبيرتين متوقفتين على الرصيف أمام محل المجوهرات، ويظهر فيها  رجل يضع خوذة ويحمل مسدسا يراقب المتجر.

وأعلن مكتب المدعي العام في باريس فتح تحقيق في سطو مسلح.

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