رجعت لحضنكم.. شهيرة: شيرين محتاجة لجمهورها اللي بيحبها

علقت الفنانة شهيرة ؛ على واقعة سقوط شيرين عبد الوهاب من على المسرح .



وكتبت شهيرة عبر صفحتها على فيس بوك :" شوفوا بقي انا عمري ماتكلمت في اي وقت عن أزمه شيرين لأنها حاجه شخصيه وندعيلها وخلاص ربنا يخرجها منها علي خير لكن أضطريت اتحشر لأن اللي بيحصل ده كتير كلنا عارفين ازمتها والست بتحاول وتجاهد ان تخرج منها بأنها بتسترد نفسها وفنها وتاريخها الجميل اللي طالما أسعدتنا بيه".

تابعت :" فلا نقسو عليها ولا نكسرها لمجرد أنها وقعت علي المسرح زيها زي كتير ونجيب القديم والجديد ايه يعني ؟ بنتلكك ولا أيه شرين في النهايه أنسانه تخطأ وتصيب وشرين زي مانتوا عارفين ،من المطربات السوبر اللي يتعدوا علي أصابع اليد الواحده ".

اختتمت :" ولا نريد أن نخسرها هي تحتاج لجمهورها اللي بيحبها لا تحبوطها هي تريد المسانده وبتقولكم انا رجعت أهو لحضنكم فلنمد لها يد الحب والعطاء فقد أعطتنا سنين طوال أمتعتنا فيها بفنها فلا نبخل عليها بيد الأحتواء والمسانده علي فكره عمري ماتقابلت أنا وشرين شخصيا ولكنها مشاعر ".

سقوط شيرين

وكانت شيرين قد سقطت على المسرح اثناء حفلها في دبي والتي احييته بعد فترة من الغياب