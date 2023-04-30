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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أول تعليق من رئيس وزراء اليابان على زيارة المتحف المصري الكبير

صدى البلد

أعرب فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني، عن سعادته بإتاحة الفرصة لزيارة المتحف المصري الكبير، وتفقد موقع ترميم مراكب الشمس بجانب، مشيرًا إلى أنه بجانب الأهرام الثلاثة يوجد المتحف المصري الكبير رمز التعاون الثقافي بين واليابان ومصر.

كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته لزيارة نظيره الياباني فوميو كيشيدا اليوم للمتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أنه يعد نموذج ناجح للشراكة بين مصر واليابان.

وتوجه مدبولي خلال المؤتمر الصحفي بالشكر لرئيس وزراء اليابان وللحكومة اليابانية لمساهمتهم في هذا المشروع العملاق متمنيًا حضور  رئيس الوزراء الياباني الافتتاح الرسمي لهذا المتحف ونتطلع إلى تحديد موعد الافتتاح وفقا للاتفاق مع الجانب الياباني.

المتحف المصري الكبير رمز التعاون الثقافي بين واليابان ومصر

وتطلع رئيس وزراء اليابان إلى افتتاح هذا المتحف الذي سيكون أكبر المتاحف في العالم لما يحتويه من كنوز للحضارة المصرية القديمة، لافتًا إلى أنه استمع إلى أسلوب عرض حديث تمكن الزوار من مشاهدة عملية ترميم مراكب الشمس الثاني.

وأوضح أن تعاون اليابان مع مصر يعود تاريخه إلى بداية المشروع للاستفادة بالقروض بالين الياباني منذ ،2006 وتم التوسع في هذا التعاون من قروض بالين الياباني والتعاون التقني حيث يتعاون الخبراء اليابانيون من منظمة "جايكا" مع الجانب المصري لصيانة وترميم الاثار التي يتم عرضها بالمتحف وسيتم التعاون في إدارة المتحف وتعزيز القدرات لعرض الاثار به.

المتحف المصري الكبير رمز التعاون الثقافي بين واليابان ومصر

وبخصوص الخط الرابع لمترو الانفاق أكد أنه تم التوقيع على وثيقة الدفعة الثالثة للقروض بالين الياباني بقصر الاتحادية، وسيتم افتتاح محطة أمام المتحف المصري الكبير واتطلع لينقل هذا الخط الكبير من المترو من السائحين إلى المتحف.

رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا المتحف المصري الكبير زيارة مصر واليابان

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