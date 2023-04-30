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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تفاصيل أسعار الحج السياحي وأرخصها 2023

صدى البلد

كشف ناصر ترك، عضو اللجنة الحج والعمرة، تفاصيل وسعر الحج 2023، قائلا “الحج الاقتصادي يكون بـ 130 ألف جنيه، إضافةً إلى الطيران والذي قد يصل إلى 20 ألف جنيه”.
وقال “تركي”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، "الحج السياحى البري يبدأ من 130 ألف جنيه، وهو أرخص حج في مصر، ويستغرق يوما ونصف اليوم، حتى الوصول إلى المملكة.

وأكد عضو اللجنة الحج والعمرة، أن أغلى حج في مصر “5 نجوم” بـ 310 آلاف جنيه، وتكون الإقامة أمام الحرم المكي مباشرة ويضاف إليها سعر التذكرة.

وأوضح أن 5% من أعداد الحجاج المصريين يطلبون السفر بطيران خاص، وأن تكون هناك خيمة خاصة بهم في المناسك، منوها بأن هناك 2000 حاج تقريبًا لا يدخلون في قرعة العمرة؛ نظرًا لأن لهم مطالب خاصة.

وكشف عن عدة شروط يجب توافرها في من يتقدم للحج، وهي أن يكون لائقا صحيًا، وألا يعاني من أمراض مزمنة بشهادة معتمدة من وزارة الصحة، موضحا أن الفائزين بقرعة الحج 2023، بلغ عددهم 16 ألفًا من أصل 73 ألف شخص تقدموا لأداء الفريضة.

وكشف عن عدة شروط يجب توافرها في من يتقدم للحج، وهي أن يكون لائق صحيًا وألا يعاني من أمراض مزمنة بشهادة معتمدة من وزارة الصحة، موضحا أن الفائزين بقرعة الحج 2023، 16 ألفًا من أصل 73 ألف شخص تقدموا لأداء الفريضة.

واختتم عضو اللجنة الحج والعمرة، بأن الحج 5 نجوم يكون 14 يومًا، والحج الاقتصادي والبري يصل ما بين 20 و25 يومًا.

 

عزة مصطفي الحج السياحي وزارة الصحة الحرم المكي صدى البلد

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