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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

رئيس العراق يشدد على أهمية دعم نينوى وباقي المحافظات لتعزيز الأمن والاستقرار

صدى البلد

شدد رئيس العراق عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، على أهمية دعم نينوى وباقي المحافظات العراقية لتعزيز الأمن والاستقرار وإعادة الإعمار.

جاء ذلك خلال لقائه في الموصل مع محافظ نينوى نجم الجبوري، وبحضور رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم، ووزراء الثقافة أحمد فكاك البدراني، والدفاع محمد سعيد العباسي، والهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، وعدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة نينوى، وفقا لبيان للرئاسة العراقية نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضاف البيان أن الرئيس هنّأ محافظ نينوى وأهالي المدينة بتنظيم مهرجان الربيع بعد انقطاع عقدين من الزمن، مشيدا بمستوى الإعداد والتنظيم للمهرجان ومشاركة مختلف مكونات المدينة وأطيافها المتنوعة، ومشيرا إلى أن تنظيم المهرجان خطوة مهمة لتأكيد عودة الحياة إلى الموصل وتجاوز التحديات التي واجهتها سابقا.

وشدد رئيس العراق على "أهمية دعم نينوى وباقي المحافظات لتعزيز الأمن والاستقرار والانطلاق نحو مشاريع الإعمار والبناء والارتقاء بالواقع الخدمي والمعيشي لجميع المواطنين".

من جانبه، أعرب المحافظ نجم الجبوري عن عميق شكره وتقديره إلى رئيس الجمهورية لدعمه محافظة نينوى وأهلها، وحضوره حفل افتتاح مهرجان الربيع في الموصل، كما قدّم شرحا إلى الرئيس العراقي حول تطورات الأوضاع في المحافظة على مختلف الصعد، والخطط المستقبلية الموضوعة في المدينة.
 

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