عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المفوضية الأوروبية تحذر دول جوار السودان من خطر شديد

صدى البلد

قال مفوض إدارة الأزمات بالمفوضية الأوروبية يانيز ليناركيتش اليوم، إنه لا يزال هناك خطر من انتشار الأزمة في السودان إلى الدول المجاورة في المنطقة. مضيفا، أن "خطر انتقال العدوى إلى الجيران في المنطقة أمر حقيقي".

وقال ليناركيتش خلال مقابلة مع التلفزيون الألماني، إن هناك دولاً "هشة للغاية" بين جيران السودان، لذا فإن عواقب التصعيد ستكون "كارثية". حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

لذلك شدد مفوض الاتحاد الأوروبي على أن المصالحة بين الأطراف المتنازعة في السودان يجب أن تكون على رأس الأولويات.

فمنذ 15 أبريل، تقاتل قوة الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو والجيش النظامي بشكل مستمر في السودان. وبسبب الاشتباكات المسلحة، قال وزير الصحة السوداني إن عدد قتلى الصراع في البلاد ارتفع إلى 600.

المفوضية الأوروبية اشتباكات محمد حمدان دقلو الاشتباكات المسلحة وزير الصحة السوداني مفوض الإتحاد الأوروبى المفوضية الأوروبي الاتحاد الأوروبي السودان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلعوا الشتوي تاني| درجات الحرارة تواصل الانخفاض حتى هذا الموعد.. تفاصيل

حقك هيضيع.. تحذير عاجل من شعبة الذهب للمواطنين

أحمد موسى يعلن زيادة أسعار 29 سلعة تموينية على البطاقات من الغد

تذبذب قوي في سعر الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

لحظة وفاة المشجعة المغربية أثناء مباراة الأهلي| هذا ما حدث لها بالتفصيل

السعودية .. قرار عاجل من التعليم بشأن تعليق الدراسة

ميدو يعلن موقف بيراميدز من المشاركة في السوبر المصري حال انسحاب الزمالك

بحب البلد وراضية بعيشتي| حكاية المغردة مدام إيمان التي تصدرت تريند تويتر بوفاتها

ترشيحاتنا

كسر بخاطرها في ليلة العمر.. «ميكب أب أرتيست» يحول فتاة الى عروس مولد

من بينها السعودية.. دول لا تعترف بعيد العمال

مقتل 20 جنديا.. القوات الروسية تشن ضربات مدفعية مكثفة على الجيش الأوكراني

شومان: شارب الخمر من عقوبات الحدود التي لا يجوز إسقاطها

ماذا كان النبي يقول قبل النوم؟.. 11 دعاء تبدل حالك حيا وميتا

اشتري الجديد.. سعر أرخص سيارة سيدان في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف احتفل شمبانزي مايكل جاكسون بعيد ميلاده الـ 40.. صور

شبشب بـ 25 ألف جنيه .. إطلالات أثارت الجدل لـ محمد رمضان

بعد فوزها بلقب ملكة جمال السعودية..10 صور لـ رومى القحطاني تثير الجدل

أنهى حياته بالسم والرصاص.. تعرف على وصية هتلر الأخيرة

فيديو

شراكة استراتيجية وضخ استثمارات.. تفاصيل لقاء السيسي ورئيس وزراء اليابان

تبيع ولا تشتري.. إلى أين يتجه سوق الذهب بعد تذبذب الأسعار؟

حقيقة تصريحات شيخ الأزهر عن أسعار الحج

تحدي تيك توك لايف.. بلوجر سعودي يربح مليون دولار في دقائق| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ