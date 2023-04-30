المفوضية الأوروبية تحذر دول جوار السودان من خطر شديد

قال مفوض إدارة الأزمات بالمفوضية الأوروبية يانيز ليناركيتش اليوم، إنه لا يزال هناك خطر من انتشار الأزمة في السودان إلى الدول المجاورة في المنطقة. مضيفا، أن "خطر انتقال العدوى إلى الجيران في المنطقة أمر حقيقي".

وقال ليناركيتش خلال مقابلة مع التلفزيون الألماني، إن هناك دولاً "هشة للغاية" بين جيران السودان، لذا فإن عواقب التصعيد ستكون "كارثية". حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

لذلك شدد مفوض الاتحاد الأوروبي على أن المصالحة بين الأطراف المتنازعة في السودان يجب أن تكون على رأس الأولويات.

فمنذ 15 أبريل، تقاتل قوة الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو والجيش النظامي بشكل مستمر في السودان. وبسبب الاشتباكات المسلحة، قال وزير الصحة السوداني إن عدد قتلى الصراع في البلاد ارتفع إلى 600.