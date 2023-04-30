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دفتر عزاء عربي لـ “نورا” الكرة| السبب الحقيقي لوفاة مشجعة الرجاء المغربي.. ضحية مباراة الأهلي

نورا الزبيري
نورا الزبيري

نعي عزيز البدراوي رئيس نادي الرجاء المغربي وفاة مشجعة خلال شغب وتدافع بمباراة الرجاء والأهلي التي انتهت بالتعادل السلبي، ليصعد النادي الأهلي لدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، حيث فاز الأهلي في لقاء الذهاب بالقاهرة بهدفين نظيفين، وتعادل بدون أهداف في مباراة العودة، التي أقيمت مساء أمس على مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وكانت مشجعة لنادي الرجاء البيضاوي لقيت مصرعها بمحيط ستاد محمد الخامس الرياضي خلال مباراة جمعت الرجاء والأهلي المصري في إياب ربع نهائي أبطال أفريقيا.

 

سبب الوفاة

وأفادت سلطات مدينة الدار البيضاء، الليلة الماضية، ان المشجعة من مدينة المحمدية وتبلغ من العمر حوالي 29 سنة أصيبت بغيبوبة خارج المدرجات إثر التدافع والازدحام الكبيرين قبل انطلاق المباراة، وتم نقلها على وجه السرعة الى مستشفى مولاي يوسف لتلقي العلاج، لتفارق الحياة في ذات المستشفى.

وكانت السلطات ومصالح الوقاية المدنية في الدار البيضاء تدخلت فور إشعارها بالحادث، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية بموقع المكان، كما جرى نقلها على وجه السرعة إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات اللازمة حيث لفظت أنفاسها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب صورة الفتاة الشابة التي توفيت نتيجة التدافع بين الجماهير ، وانعكست حالة الحزن تلك على منصات التواصل الاجتماعي، إذ تحولت حسابات وصفحات عدد كبير من الجماهير المغربية والعربية إلى رثاء الشابة التي تدعي نورا الزوبير، التي توفيت نتيجة التدافع على بوابة الملعب، في خضم الزحام الشديد.

استقالة رئيس نادي الرجاء

وكان عزيز البدراوي رئيس نادي الرجاء المغربي تقدم باستقالته عقب توديع الفريق لمنافسات دوري أبطال إفريقيا، فأن البدراوي تقدم باستقالته لخالد فكرني عضو مجلس إدارة النادي على أن يتم الاعلان عنها بشكل رسمي الأسبوع المقبل.

وأوضح التقرير أن مسؤولي الرجاء رفضوا قرار الاستقالة، مؤكدين أن القرار لابد أن يكون عاما وليس عن طريق أشخاص.

وتولي البدراوي مهمة رئاسة الوداد في مايو 2022 خلفا لأنيس محفوظ، وبذلك استمرت مهمة البدراوي لمدة عام واحد فقط.

 

الأهلي ينعي مشجعة الرجاء

ونعي النادي الأهلي، عبر موقعه الرسمي، مشجعة الرجاء المغربي التى وافتها المنية أمس إثر التزاحم خلال مباراة الفريقين بدوري أبطال أفريقيا، داعيا الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وكان بيان النادي الأهلي كالآتي: “الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والسادة أعضاء مجلس الإدارة والقطاعات الرياضبة يتقدمون بخالص التعازي، لنادي الرجاء المغربي الشقيق، ومجلس إدارته وجماهيره في وفاة مشجعة الفريق”.

وتابع البيان: “التي وافتها المنية إثر تزاحم الجماهيري، قبل مواجهة أمس، داعين المولى عز وجل، أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان”.

 

عبد المنعم ينعي مشجعة الرجاء المغربي

 

ونعى محمد عبد المنعم، لاعب النادي الأهلي، المشجعة المغربية، التي وافتها المنية أمس في مباراة إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وشارك صورتها عبر ستوري حسابه على انستجرام، وكتب: “الله يرحمك ويغفر ليكي ويسكنك فسيح جناته”.

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