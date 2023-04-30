عالم مصري بأمريكا يكشف سبب عدم تجدد خلايا عضلة القلب

كشف الدكتور هشام صادق، الأستاذ بجامعة ساوث ويست بالولايات المتحدة الأمريكية، تفاصيل اكتشافه الجين المسؤول عن منع تجدد خلايا العضلة القلبية، مما فتح المجال لعلاج الكثير من أمراض القلب.



وقال "صادق"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، عبر تطبيق" زووم"، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أنه بدأ العمل في هذا البحث منذ أكثر من 10 سنوات، مشيرًا إلى أن عضلة القلب بعد الذبحة الصدرية تضعف، ولا تتحسن، بل تسوء مع مرور الوقت، والعلاجات المتوفرة تعمل على وقف تلف العضلة، وبعد مرور وقت يحدث تلف، مما يؤدي إلى فشل القلب.



ولفت إلى أنه اكتشف الجين المسؤول عن عدم تجديد عضلة القلب، وعند إزالة هذا الجين، تستطيع عضلة القلب تحمل الضغوط، وتجديد نفسها بنفسها، ونعمل الآن على إعداد بعض المركبات الدوائية لوقف عمل هذا الجين، لعلاج مرضى ضعف عضلة القلب.