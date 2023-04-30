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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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طارق فهمي: مصر حريصة كل الحرص على استقرار السودان.. فيديو

مصر والسودان
مصر والسودان

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بالاتصال لكافة الأطراف الدولية ولرئيس وزراء جنوب السودان حتي يتم وقف إطلاق النار بالسودان ومن ثم بدء المفاوضات الخاصة باستمرار العملية السياسية.

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وأضاف "طارق فهمي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الأولى المصرية، أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص علي علي إستقرار السودان، ومصر حريصة علي أن تكون علي مسافة واحدة من القوي السياسية داخل السودان.

وتابع الدكتور طارق فهمي، أن مصر لها طرح هام في تأكيد القرار السوداني بمعني منع تدخل أي أطراف خارجية في الشؤون الداخلية للسودان وتأكيد استقلال السودان.

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