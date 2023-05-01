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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كانت معدة للهجوم المضاد.. روسيا تدمر سكك حديدية ومستودعات ذخيرة بأوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

قال  فلاديمير روجوف، رئيس حركة نحن معا مع روسيا، ‏إن القوات الروسية نفذت ضربات على البنية التحتية للسكك الحديدية ومستودعات الذخيرة والوقود في بافلوجراد في منطقة دنيبروبيتروفسك، التي أعدها الجيش الأوكراني للهجوم المضاد، وفقا لوكالة تاس الروسية.

 

‏وأضاف روجوف في منشوف عبر قناته على تيليجرام‏‏: "يخبرني السكان المحليون عن عمليات إنزال ضخمة على البنية التحتية للسكك الحديدية ومستودعات الوقود والذخيرة، التي جمعتها القوات الأوكرانية للتجهيز للهجوم المضاد".‏

 

‏في وقت السابق، أعلنت وسائل الإعلام الأوكرانية عن انفجارات في منطقة دنيبروبيتروفسك في أوكرانيا، وكانت قد حددت وكالة ‏‏أنباء يونيان‏‏ أن انفجارات وقعت في بافلوجراد نتيجة وقوع صواريخ، كما تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في المنطقة.

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