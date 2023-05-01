كانت معدة للهجوم المضاد.. روسيا تدمر سكك حديدية ومستودعات ذخيرة بأوكرانيا

قال فلاديمير روجوف، رئيس حركة نحن معا مع روسيا، ‏إن القوات الروسية نفذت ضربات على البنية التحتية للسكك الحديدية ومستودعات الذخيرة والوقود في بافلوجراد في منطقة دنيبروبيتروفسك، التي أعدها الجيش الأوكراني للهجوم المضاد، وفقا لوكالة تاس الروسية.

‏وأضاف روجوف في منشوف عبر قناته على تيليجرام‏‏: "يخبرني السكان المحليون عن عمليات إنزال ضخمة على البنية التحتية للسكك الحديدية ومستودعات الوقود والذخيرة، التي جمعتها القوات الأوكرانية للتجهيز للهجوم المضاد".‏

‏في وقت السابق، أعلنت وسائل الإعلام الأوكرانية عن انفجارات في منطقة دنيبروبيتروفسك في أوكرانيا، وكانت قد حددت وكالة ‏‏أنباء يونيان‏‏ أن انفجارات وقعت في بافلوجراد نتيجة وقوع صواريخ، كما تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في المنطقة.