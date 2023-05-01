بـ 198 قذيفة مدفعية.. القوات الأوكرانية تهاجم دونيستك 49 مرة خلال يوم

أعلنت السلطات في جمهورية دونيستك الشعبية، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي دونيتسك 49 مرة خلال اليوم الماضي، وتم تسجيل إصابة مدني واحد، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأفاد التقارير الصادر عن بعثة جمهورية دونيستك الشعبية إلى المركز المشترك للمراقبة والتنسيق بشأن جرائم الحرب الأوكرانية‏، أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت السلطات في دونيستك عمليات قصف للمنطقة من قبل القوات الأوكرانية التي استخدمت مدافع من عيار 122 ملم و 152 ملم و 155 ملم، حيث أطلق الجيش الأوكراني 198 قذيفة مدفعية على منطقة دونيستك.

وأضاف التقرير، أن القوات الأوكراني ‏قصفت المناطق المأهولة بالسكان في في دونيستك وركزت هجومها على مناطق فلاديميروفكا وجورلوفكا ودونيتسك وييجوروفكا وماكييفكا وميخائيلوفكا ونيكولسكوي ونوفوباخموتوفكا ونوفوسيولوفكا فتورايا وستيبنوي وياكوفليفكا وياسينوفاتايا.‏

‏وأشار التقرير إلى أنه تم تسجيل ما مجموعه 48 هجوما بالقصف على أراضي دونيستك في 29 أبريل الماضي.