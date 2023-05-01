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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير عاجل من الأرصاد السعودية لـ 7 مناطق بالمملكة

الارصاد السعودية
الارصاد السعودية

أصدر المركز الوطني للأرصاد السعودية، اليوم الاثنين، عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (جازان وعسير والباحة والشرقية ونجران والمدينة المنورة ومكة المكرمة).

وأشارت الأرصاد السعودية إلى أن منطقة مكة المكرمة تشهد رياحا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة القنفذة والليث والشعيبة وجدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الاثنين.

وأضافت: "وكذلك تشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الاثنين، فيما تشهد أضم وميسان أمطارًا متوسطة حتى الساعة الـ21.00 من مساء الاثنين".

وأوضح المركز أن منطقة نجران تشهد أتربة مثارة وأمطارًا رعدية على شرورة حتى الساعة العاشرة صباحًا، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة على بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، تستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.

ونبه المركز المنطقة الشرقية لرياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الجبيل والخبر والدمام والقطيف وبقيق ورأس تنورة والخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة الباحة أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.

كما حذر المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا غزيرة وأتربة مثارة مع شبه انعدام في الرؤية وتساقُط البَرَد وسيول. وتشمل الحالة العرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الاثنين، فيما تشهد المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل أمطارًا متوسطة حتى الساعة الـ21.00 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة جازان أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة جازان وفرسان، فيما تشهد المنطقة أمطارًا غزيرة وسيولاً على أبو عريش وأحد المسارحة والدرب والطوال وبيش وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي والفطيحة وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الاثنين.
 

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