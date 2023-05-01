حزب المؤتمر مهنئا السيسي بعيد العمال: هم العمود الفقري للتنمية بكل المجالات

هنأ حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ ، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة ، بمناسبة عيد العمال، إلى أن عيد العمال يجسد احترام الدولة وتقديرها لما يقدمه عمال مصر من إسهامات في شتى ميادين الحياة، والذي يمثل فيها العامل المصري قاعدة الانطلاق نحو تغيير الواقع وبناء المستقبل الذي نتطلع إليه جميعا.

وأضاف حزب المؤتمر فى بيان صحفى له ،أن عمال مصر كانوا وسيظلون هم العماد الأول لأى تقدم وبأيديهم تخطو مصر خطوات راسخة نحو التعمير والإنتاج وبناء مستقبل مصر ، وهم العمود الفقري للتنمية في كافة المجالات ، وخاصة أننا ندشن لمرحلة جديدة من عمر الوطن ونحن على أبواب الجمهورية الجديدة.

ووجه حزب المؤتمر التهنئة لعمال مصر قائلا: ، إنه في الوقت الذي نحتفل فيه بعيد العمال لا يسعنا إلا أن نقدم لهم كل الشكر والتحية على ما بذلوه وما يبذلونه من مجهودات مضنية ، لرفعة هذا الوطن، فهم نواة أي عمل ناجح واللبنة الأولى في أي إنجاز يتم تحقيقه لوطننا العزيز ، فهم يبذلون الجهد والعطاء من أجل مصر.