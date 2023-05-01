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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

خلال عيد العمال.. القوى العاملة تزف بشرى سارة للمواطنين والشباب

حسن شحاتة، وزير القوي
حسن شحاتة، وزير القوي العاملة

قال حسن شحاتة، وزير القوي العاملة، خلال كلمته اليوم باحتفالية عيد العمال بشركة الشرقية للسكر، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة تتواصل مع شركات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب”، وذلك  للحد من نسب البطالة، حيث تم عقد خلال ثمانية أشهر 9 ملتقيات توظيف فى 9 محافظات شارك فيها 255 شركة واتاحت 24 ألف 196 فرصة عمل.

وأضاف أنه لتقديم الحماية اللازمة للعمالة غير المنتظمة تم إنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حسابات العمالة غير المنتظمة على المستوي القومي تحت إشراف الوزارة المباشر، بهدف إحكام الرقابة على مواردها وأوجه صرفها.

وتابع أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال دوره الوطني فى الوفاء بأجور العمال ومساندة الشركات المتعثرة، حيث أنفق منذ تأسيسه حتي الأن 2 مليار 188 مليون جنيه، منهم مليار و600 مليون جنيه لقطاع السياحة فقط.

حسن شحاته وزير القوى العاملة الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي شركة الشرقية للسكر

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