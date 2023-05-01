رئيس مصنع يهدى "حياة كريمة" مواسير بطول 2000 متر

أكد المهندس محمد ناجح رئيس مصنع ديوراين لصناعة قطاعات و مواسير upvc، أن فكرة المصنع جاءت بعد قيام هيئة المجتمعات العمرانية بتطوير مواسير الإسكان، موضحًا أنه تم النزول لـ السوق ودراسة الوضع، و الذي تبين أن الإنتاج المحلي يغطي بين 10 لـ 15 % من احتياجات السوق.

وأضاف خلال كلمته بحضور السيسي، أن الخامات موجودة، وأن اليوم نفتتح المرحلة الأولى، من انتاج المصنع، و المرحلة الثانية ستكون خلال شهرين.

وكشف أن هناك 200 عامل يعملون في المصنع، وقدم الشكر لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة.

وأهدى المهندس محمد ناجح رئيس مصنع ديوراين لصناعة قطاعات و مواسير upvc، مواسير صف 8 بوصة، بطول 2000 متر طولي، لـ مشروعات حياة كريمة.