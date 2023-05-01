بورصة المحافظات| أبرز 5 سيارات مستخدمة في شمال سيناء

تختلف طرازات السيارات المستعملة عن بعضها البعض داخل محافظات جمهورية مصر العربية، حيث يبحث المواطنين المقبلين علي شراء سيارات مستعملة عن سيارات تتماشي مع طبيعة محافظاتهم وتساعدهم علي التنقل بسهولة.

بالإضافة إلى أن السيارات المستعملة تتميز بسهولة تواجد قطع غيارها، وسهولة صيانتها ومن ضمن هذه السيارات هيونداي النترا، وكيا سيراتو ، وتويوتا لاند كروزر، وهيونداي فيرنا ، ولانسر بومه .



يكشف خبير السيارات ايمن يوسف غياض لـ موقع صدى البلد الإخباري عن أبرز 5 سيارات مستعملة للبيع بمحافظة شمال سيناء :

1- تويوتا لاند كروزر

تتسارع سيارة تويوتا لاند كروزر من 0-100 كم/ساعة في 11 ثانية، وتحتوي علي ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 5 سرعات، وتنتج قوة 240 حصان، وعزم دوران 376 نيوتن/متر، وتخرج قوتها من محرك سعه 4000 سي سي.

سيارة تويوتا لاند كروزر 2010

تباع سيارة تويوتا لاند كروزر موديل 2010 داخل سوق السيارات المستعملة بمحافظة شمال سيناء بسعر 800 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

2- هيونداي النترا

تصل سرعة سيارة هيونداي النترا القصوي الي 202 كم/ساعة، وتتسارع من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 10.2 ثانية، وتستهلك سيارة هيونداي النترا من الوقود 5.7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 150 حصان.

سيارة هيونداي النترا موديل 2012

تتوافر سيارة هيونداي النترا موديل 2012 داخل سوق السيارات المستعملة بمحافظة شمال سيناء بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

3- كيا سيراتو

تنتمي سيارة كيا سيراتو الي فئة السيارات السيدان المزودة بمحرك سعه 1600 سي سي، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج سيارة كيا سيراتو قوة 124 حصان، وعزم دوران 156 نيوتن/متر.

كيا سيراتو موديل 2010

سعر سيارة كيا سيراتو موديل 2010 في سوق السيارات المستعمل بمحافظة شمال سيناء يصل الي 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

4- ميتسوبيشي لانسر

تستخدم سيارة ميتسوبيشي لانسر محرك سعه 1600 سي سي، ينتج قوة 148 حصان، وتصل سرعة سيارة ميتسوبيشي لانسر القصوى الي 200 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.6 ثانية، وبها ناقل حركة أوتوماتيك.

ميتسوبيشي لانسر

يبلغ سعر سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2013 في سوق السيارات المستعمل بمحافظة شمال سيناء 340 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

5- هيونداي فيرنا

تستهلك سيارة هيونداي فيرنا من الوقود 5.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعه، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وتتسارع من 0 الي 100 كم/ساعة في 10.5 ثانية، وتصل سرعة سيارة هيونداي فيرنا القصوى الي 170 كم/ساعة، وبمها محرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 106 حصان، وعزم دوران 145 نيوتن/متر، وبها ناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات .

هيونداي فيرنا موديل 2015

تقدم سيارة هيونداي فيرنا موديل 2015 داخل سوق المستعمل بمحافظة شمال سيناء بسعر 280 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .