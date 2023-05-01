عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورصة المحافظات| أبرز 5 سيارات مستخدمة في شمال سيناء

أبرز السيارات المستخدمة
أبرز السيارات المستخدمة في شمال سيناء

تختلف طرازات السيارات المستعملة عن بعضها البعض داخل محافظات جمهورية مصر العربية، حيث يبحث المواطنين المقبلين علي شراء سيارات مستعملة عن سيارات تتماشي مع طبيعة محافظاتهم وتساعدهم علي التنقل بسهولة.

بالإضافة إلى أن السيارات المستعملة تتميز بسهولة تواجد قطع غيارها، وسهولة صيانتها ومن ضمن هذه السيارات هيونداي النترا، وكيا سيراتو ، وتويوتا لاند كروزر، وهيونداي فيرنا ، ولانسر بومه .

سعر كيا K8 موديل 2023 في السعودية .. صور

شاهد| هيونداي i10 الهاتشباك 2024 بتقنيات حديثة


يكشف خبير السيارات ايمن يوسف غياض لـ موقع صدى البلد الإخباري عن أبرز 5 سيارات مستعملة للبيع بمحافظة شمال سيناء :

1- تويوتا لاند كروزر

تتسارع سيارة تويوتا لاند كروزر من 0-100 كم/ساعة في 11 ثانية، وتحتوي علي ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 5 سرعات، وتنتج قوة 240 حصان، وعزم دوران 376 نيوتن/متر، وتخرج قوتها من محرك سعه 4000 سي سي.

سيارة تويوتا لاند كروزر 2010

تباع سيارة تويوتا لاند كروزر موديل 2010 داخل سوق السيارات المستعملة بمحافظة شمال سيناء بسعر 800 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

2- هيونداي النترا

تصل سرعة سيارة هيونداي النترا القصوي الي 202 كم/ساعة، وتتسارع من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 10.2 ثانية، وتستهلك سيارة هيونداي النترا من الوقود 5.7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 150 حصان.

سيارة هيونداي النترا موديل 2012

تتوافر سيارة هيونداي النترا موديل 2012 داخل سوق السيارات المستعملة بمحافظة شمال سيناء بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

3- كيا سيراتو

تنتمي سيارة كيا سيراتو  الي فئة السيارات السيدان المزودة بمحرك سعه 1600 سي سي، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج سيارة كيا سيراتو قوة 124 حصان، وعزم دوران 156 نيوتن/متر.

كيا سيراتو موديل 2010

سعر سيارة كيا سيراتو موديل 2010 في سوق السيارات المستعمل بمحافظة شمال سيناء يصل الي 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

4- ميتسوبيشي لانسر

تستخدم سيارة ميتسوبيشي لانسر محرك سعه 1600 سي سي، ينتج قوة 148 حصان، وتصل سرعة سيارة ميتسوبيشي لانسر القصوى الي 200 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.6 ثانية، وبها ناقل حركة أوتوماتيك.

ميتسوبيشي لانسر 

يبلغ سعر سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2013 في سوق السيارات المستعمل بمحافظة شمال سيناء 340 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

5- هيونداي فيرنا

تستهلك سيارة هيونداي فيرنا  من الوقود 5.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعه، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وتتسارع من 0 الي 100 كم/ساعة في 10.5 ثانية، وتصل سرعة سيارة هيونداي فيرنا القصوى الي 170 كم/ساعة، وبمها محرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 106 حصان، وعزم دوران 145 نيوتن/متر، وبها ناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات .

هيونداي فيرنا موديل 2015

تقدم سيارة هيونداي فيرنا موديل 2015 داخل سوق المستعمل بمحافظة شمال سيناء بسعر 280 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

تويوتا لاند كروزر هيونداى النترا كيا سيراتو ميتسوبيشي لانسر هيونداي فيرنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد وفاة مصطفى درويش.. عند الشعور بهذه الاعراض اذهب الى المستشفى فوراً

نهال عنبر تكشف سبب وفاة مصطفى درويش | خاص

لاعبو الزمالك يعودون إلى منازلهم ويتخلفون عن السفر إلى الإمارات

بيان عاجل من بايدن بعد انهيار بنك أمريكي جديد

خالد الغندور ينشر قرار الكاف بشأن أحداث مباراة الترجي

وفاة مصطفى درويش ... أسباب صادمة وراء الموت المفاجئ

قرار ناري بشأن مشاركة كهربا في السوبر

صدمة وبكاء.. انهيار خطيبة الفنان الراحل مصطفى درويش في جنازته

موضوعات متعلقة

أبرزها Zoom وTikTok مميزات وسعر E- CLASS الجديدة| صور

شاهد| هيونداي i10 الهاتشباك 2024 بتقنيات حديثة

بأسعار باهظة.. أسطول سيارات ذا روك| صور

جلوبال أوتو تحارب ظاهرة الأوفر برايس في مصر | تفاصيل

سوزوكي هاتشباك زيرو بـ 180 ألف جنيه

سيارات مستعملة للبيع سعرها 80 ألف جنيه | صور

سيارات زيرو هاتشباك تحت 800 ألف جنيه.. صور

جيب MG rx8 موديل 2023 بالسعودية.. سعر ومواصفات

ترشيحاتنا

الحوار الوطني: جميع وسائل الإعلام والصحافة مدعوة لحضور الجلسة الافتتاحية

أحمد موسى يحذر من أمر خطير على الهواء

رئيس مجموعة فاجنر الروسية يعلن الاستيلاء علي مساحات كبيرة من باخموت

أنا ماشي بدري..صابرين تكشف عن كلمات رددها مصطفى درويش قبل رحيله..تفاصيل

المنسق العام للحوار الوطني: الجلسة الافتتاحية مفتوحة أمام جميع وسائل الإعلام

المجلس القومي: قرارات الرئيس السيسي في عيد العمال تضمن مصلحة ذوى الإعاقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأمير ويليام وكيت ميدلتون.. الصور الأولى من The Crown الموسم السادس

ظهرت بسيجارة.. 3 إطلالات وضعت ياسمين الخطيب فى مأزق.. شاهد

قبل حفل التتويج| قراران من الملك تشارلز بشأن 200 كرسي تاريخي.. فيديو

ماذا يفعل الثوم للمعدة؟

فيديو

تخلى عنها أبناؤها .. قصة مصطفى درويش المؤثرة مع الحاجة بطة/ فيديو جراف

الساعات الاخيرة في حياة مصطفى درويش.. دخل المستشفى وتوقفت عضلة القلب

يترقب قرارات الكاف ضد جماهيره.. أزمات تواجه الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

بكاء ودموع .. نجوم الفن في جنازة مصطفى درويش|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ