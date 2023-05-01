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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دينا رامز تكشف آخر كلمات مصطفى درويش قبل وفاته

مصطفى درويش
مصطفى درويش

أكدت الإعلامية دينا رامز، أنها تطالب الجميع بالدعاء لـ الفنان الراحل مصطفى درويش، موضحة أن الجميع أحب هذا الفنان الذى بدأ فى وقت متأخر من العمر، بدأ في عام 2011.

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وأضافت دينا خلال تقديمها برنامج ست الستات، المذاع على قناة صدى البلد، أن درويش توفى عن عمر 43 عامًا، وأن البعض يقول أنه توفى بسبب توقف عضلة القلب.


ولفتت إلى أن الراحل كان فى ضيافة برنامج ست الستات، وتحدث عن مشواره الفني الذى بدأ بفيلم مع المخرج خالد يوسف.


وأشارت إلى أن مصطفى درويش قدم أعمال كثيرة، وصلت لـ 30 عمل، والجميع أحب أعمال الراحل.


وتابعت :" مصطفى كتب على حسابه الشخصي أمس.. مش عارف أنام .. و الجميع تفاعل معه، فهناك من قال له عليك بـ قراءة القرآن الكريم".


 

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