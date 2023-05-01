نهاية الأخضر.. صندوق النقد الدولي يفجر مفاجأة مدوية بشأن التخلي عن الدولار

اعترفت المديرة العامة لـ صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، اليوم الإثنين، بوجود تخلٍ تدريجي عن استخدام الدولار الأمريكي.

وقالت "جورجيفا"، خلال مناقشة في معهد ميلكن التحليلي في واشنطن، "ليس هذا هو الشيء الرئيسي الذي يثير قلقي. في الواقع، هناك تخلي تدريجي عن استخدام الدولار الأمريكي. لكن لا أري بديلاً للعملة الأمريكية في المستقبل القريب”.

وفي وقت سابق، قال مستشار سابق للبيت الأبيض، إن التخلي عن الدولار الأمريكي يمكن أن يصبح حقيقة واقعة حيث أن عملة بريكس الجديدة البديلة للدولار قد تتمتع بفرص نجاح عالية.

تهديد لهيمنة الدولار

وحسب مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، قال جوزيف سوليفان، الذي عمل كخبير اقتصادي في مجلس البيت الأبيض للمستشارين الاقتصاديين خلال إدارة ترامب، إن العملة الصادرة عن البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا ستشكل تهديدًا فريدًا لهيمنة الدولار.

وفي الأشهر الأخيرة، ازدهر خطاب التخلي عن الدولار الأمريكي، لأن العقوبات ضد روسيا كشفت عن خطر الاعتماد المفرط على الدولار، إلى جانب الجهود المتزايدة لدعم العملات الأخرى، وخاصة اليوان الصيني.

خطط بريكس والدولار

وقال سوليفان، إن “عملة بريكس الافتراضية ستحمل مزايا رئيسية مقارنة بالبدائل الحالية مثل الصفقات الثنائية التي لا تزال تؤدي إلى تجميد العائدات في الأصول الدولارية ولها استخدام محدود مع دول أخري”.