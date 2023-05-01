عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نهاية الأخضر.. صندوق النقد الدولي يفجر مفاجأة مدوية بشأن التخلي عن الدولار

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

اعترفت المديرة العامة لـ صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، اليوم الإثنين، بوجود تخلٍ تدريجي عن استخدام الدولار الأمريكي.

وقالت "جورجيفا"، خلال مناقشة في معهد ميلكن التحليلي في واشنطن، "ليس هذا هو الشيء الرئيسي الذي يثير قلقي. في الواقع، هناك تخلي تدريجي عن استخدام الدولار الأمريكي. لكن لا أري بديلاً للعملة الأمريكية في المستقبل القريب”.

وفي وقت سابق، قال مستشار سابق للبيت الأبيض، إن التخلي عن الدولار الأمريكي يمكن أن يصبح حقيقة واقعة حيث أن عملة بريكس الجديدة البديلة للدولار قد تتمتع بفرص نجاح عالية.

تهديد لهيمنة الدولار

وحسب مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، قال جوزيف سوليفان، الذي عمل كخبير اقتصادي في مجلس البيت الأبيض للمستشارين الاقتصاديين خلال إدارة ترامب، إن العملة الصادرة عن البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا ستشكل تهديدًا فريدًا لهيمنة الدولار.

استقرار الدولار وارتفاع اليورو.. مفاجآت بأسعار العملات عالميا قبل اجتماع الفيدرالي الأمريكي

الدولار يسجل 30.83 جنيه للشراء.. سعر العملات اليوم

وفي الأشهر الأخيرة، ازدهر خطاب التخلي عن الدولار الأمريكي، لأن العقوبات ضد روسيا كشفت عن خطر الاعتماد المفرط على الدولار، إلى جانب الجهود المتزايدة لدعم العملات الأخرى، وخاصة اليوان الصيني.

خطط بريكس والدولار

وقال سوليفان، إن “عملة بريكس الافتراضية ستحمل مزايا رئيسية مقارنة بالبدائل الحالية مثل الصفقات الثنائية التي لا تزال تؤدي إلى تجميد العائدات في الأصول الدولارية ولها استخدام محدود مع دول أخري”.

الدولار الأمريكى صندوق النقد الدولى الدولار صندوق النقد عملة بريكس عملة بريكس الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد وفاة مصطفى درويش.. عند الشعور بهذه الاعراض اذهب الى المستشفى فوراً

لاعبو الزمالك يعودون إلى منازلهم ويتخلفون عن السفر إلى الإمارات

نهال عنبر تكشف سبب وفاة مصطفى درويش | خاص

قرار ناري بشأن مشاركة كهربا في السوبر

خالد الغندور ينشر قرار الكاف بشأن أحداث مباراة الترجي

بيان عاجل من بايدن بعد انهيار بنك أمريكي جديد

وفاة مصطفى درويش ... أسباب صادمة وراء الموت المفاجئ

صدمة وبكاء.. انهيار خطيبة الفنان الراحل مصطفى درويش في جنازته

موضوعات متعلقة

"لهذا السبب لديه شبيه".. تصريحات زيلينسكي عن حمله للسلاح تثير سخرية واسعة

وفاة 6 أشقاء و3 آخرين بالعناية المركزة.. تفاصيل حادث مروع في السعودية

الكويت.. مرسوم أميري عاجل بحل مجلس الأمة

خسائر فادحة.. ضابط مخابرات أمريكي يصدم أوكرانيا بشأن الهجوم المضاد

أزمة تهدد كييف.. الانقسام يضرب حلفاء أوكرانيا وسط خلافات كبيرة

زلزال جديد يضرب تركيا .. تفاصيل

اعترافات صادمة.. قائد سابق بالجيش الروسي يفجر مفاجآت جديدة بشأن الحرب

أزمة مصرفية.. قرار عاجل من أمريكا بعد تعثر بنك كبير في كاليفورنيا

ترشيحاتنا

رجعو لبعض بعد 6 شهور.. صور تجمع نسرين طافش وزوجها حذفتها من قبل

"Blackrock" تزرع 50 شريحة إلكترونية في أدمغة مرضى لعلاج الشلل والعمى.. فيديو

لدفعة 2022.. تعليمات من النيابة الإدارية لحضور المقابلات الشخصية

الزمالك يلغي السفر للامارات لخوض مباراة السوبر

تحذيرات من معركة كبيرة بين روسيا وأوكرانيا.. ماذا يحدث عند نهر دنيبرو؟

منحة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة | رابط التسجيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأمير ويليام وكيت ميدلتون.. الصور الأولى من The Crown الموسم السادس

ظهرت بسيجارة.. 3 إطلالات وضعت ياسمين الخطيب فى مأزق.. شاهد

قبل حفل التتويج| قراران من الملك تشارلز بشأن 200 كرسي تاريخي.. فيديو

ماذا يفعل الثوم للمعدة؟

فيديو

تخلى عنها أبناؤها .. قصة مصطفى درويش المؤثرة مع الحاجة بطة/ فيديو جراف

الساعات الاخيرة في حياة مصطفى درويش.. دخل المستشفى وتوقفت عضلة القلب

يترقب قرارات الكاف ضد جماهيره.. أزمات تواجه الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

بكاء ودموع .. نجوم الفن في جنازة مصطفى درويش|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ