حفاظا على سلامة المواطنين.. مراجعة كافة المعديات والمراكب النيلية بالبحيرة

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود، بمراجعة المعديات بنطاق قرى الشعيرة وكفر الشيخ مخلوف ونكلا العنب وشبرا النونة والقنيشة.

وفى ذات السياق، قامت الوحدات المحلية بمركزى رشيد وكوم حمادة، بحملات مماثلة لمتابعة أعمال المعديات بنطاقها والتأكد من الإلتزام بالتعريفة والحمولة وسريان التراخيص ووسائل الأمان.

مراجعة و متابعة أعمال المعديات

مراجعة و متابعة أعمال المعديات

مراجعة و متابعة أعمال المعديات

مراجعة و متابعة أعمال المعديات

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بالمتابعة المستمرة لمراجعة جميع المعديات النهرية العاملة بنطاق المحافظة لتأكد من سريان تراخيصها وتوافر كافة الإشتراطات الفنية ومقومات السلامة والإلتزام بتحميل الأعداد المقررة وإيقاف المخالف منها للحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين.