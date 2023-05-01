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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ظهر بملابس السباحة بملعب الكرة.. شاهد ممثل يثير الجدل في الدوري الياباني

ممثل يثير الجدل في
ممثل يثير الجدل في الدوري الياباني

أثار ظهور ممثل كوميدي ياباني بـ ملابس السباحة في أرض ملعب كرة قدم خلال أحداث الدوري الياباني حالة من الجدل بين الجمهور والمشاهدين. 

انتشر مقطع فيديو لظهور الممثل الكوميدي الياباني، يوشيو كوجيما وسط حالة من صدمة للجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة “تويتر”. 

تفاصيل

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ستار” البريطانية، اليوم الاثنين، فقد مزح العديد من المشاهدين بسبب ظهور الممثل الكوميدي بملابس سباحة ملونة بينما غضب آخرون. 

وكانت من بين تعليقات المشاهدين على صورة نشرها موقع Out of Context Football: “مقطع فيديو ساخر جدا”، “يوشيو كوجيما على وشك أن يصبح معروفا في جميع أنحاء العالم من خلال كرة القدم”، "إنه بالتأكيد مشهد غريب"، "هل قصد أن يكون هناك؟!". 

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