الفرعون يتألق.. أرقام تاريخية لـ محمد صلاح مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

واصل الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، كتابة التاريخ مع فريق الريدز، في البريميرليج.

وسجل محمد صلاح الهدف الثالث لفريق ليفربول أمام توتنهام، في المباراة التي تقام بينهما، ضمن منافسات البريميرليج.

وأصبح محمد صلاح في المرتبة الخامسة من قائمة الهدافين التاريخين لنادي ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 135 هدف.

كما أصبح محمد صلاح أول لاعب يسجل في سبع مباريات متتالية في الأنفيلد منذ لويس سواريز في 2014.

أرقام تاريخية لـ محمد صلاح

ووصل محمد صلاح في مباراة اليوم أمام توتنهام إلى اللقاء رقم 300 في مسيرته مع ليفربول.

وأخيرًا، أصبح محمد صلاح سادس الهدافين التاريخيين للريدز بمختلف المسابقات برصيد 184 هدف متخطيًا روبي فاولر(183).