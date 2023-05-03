عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جمال ساحر.. منى زكي بمسلسل تحت الوصاية جعلت ليلي مزارا سياحيا بعزبة البرج|شاهد

مركب ليلي
مركب ليلي

أصبح مسلسل "تحت الوصاية"، حديث مصر بشكل عام وحديث محافظة دمياط بشكل خاص، نتيجه لأن تم تصوير أغلب أحداثه بمدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط وتواجد  فريق عمل المسلسل  بعزبة البرج لمدة أربعة أشهر  عاشوا بين صياديي العزبة وتعاملوا معهم للتعرف أكثر على حياة الصيادين، بل قام القائمون على المسلسل  باستئجار  مركب صيد كبيرة  وقاموا بتسميتها"   ليلي" وتعد الآن تلك المركب من أشهر مراكب  الصيد بعزبة البرج.

ليلي أصبحت مزارا سياحيا

تحولت مركب “ ليلي” إلى مزار سياحى  حسبما أكد  ملاكها  وطاقم البحارة  الخاص بالمركب  فبعد اذاعة حلقات  المسلسل  خلال شهر رمضان بدأ الكثير من رواد رأس البر وعزبة البرج في زيارة بوغاز العزبه والتوجه  إلى المركب والتقاط الصور عليها. 

منى زكى تعلمت قيادة المركب بسرعة

وأكد محمد الجندي الريس الحقيقي للمركب" لصدى البلد " ، أنه كان القائد الحقيقي للمركب أثناء أكثر من خمس رحلات صيد أثناء تصويرها وأن الفنانة منى زكي تعلمت منه القيادة في أقل من يوم، لكن كانت الصعوبة التي واجهتها في أول رحلة حركة الموج مما أتعبها وشعرت بصداع ودوران أثناء حركة المركب.

رحلات الصيد على المركب كانت حقيقية

وأضاف أن منى زكى تعودت  بعد ذلك على ركوب البحر في المرات التالية عندما قال لها عم ربيع الذي يجسده الفنان رشدي الشامي دي وقفة ريس، كانت كما قال وقفة ريس متعودة على البحر.

وأشار الى أن جميع طاقم المركب كانوا برفقة فريق عمل المسلسل  طوال وقت التصوير ورحلات الصيد والتى كانت تقوم  منى زكى بتمثيلها  على ظهر المركب  حقيقية  بمساعدة البحارة  الاصليين للمركب.

ممنوع السيدات بمراكب الصيد

ويقول يحيى  الجندى،  أحد طاقم المركب أنهم جميعا قضوا وقتا  طويلا مع فريق العمل الذي جسد معايشة حقيقية  للرحلات الصيد والصيادين على ظهر مراكب الصيد، ولكن من المتعارف  عليه  انه ممنوع نهائي وجود سيدة بمراكب الصيد او انها تسافر مع الطاقم لرحلات الصيد، ولكن ماتم تصويره  في نطاق الدراما.

وأشار إلى الفنانة منى زكي تعلمت بشكل سريع أعمال الصيد وكانت مصرة على أن تعمل بيدها مع الممثلين وكانت سريعة البديهة وقادت المركب في بعض الوقت.

دمياط محافظة دمياط راس البر عزبة البرج مراكب الصيد مركب صيد الفنانة منى زكي بمحافظة دمياط مزار سياحي مسلسل تحت الوصاية اخبار محافظة دمياط مدينة عزبة البرج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط غير مسبوق يضرب أسعار الحديد عالميا..ومفاجأة في قيمة الطن الآن بمصر

راجعة زي زمان| هبوط أسعار الفراخ.. متى تنخفض تحت الـ50 ؟

رمضان صبحي مستحملش| مهيب عبدالهادي يعلق على مهلة الـ 60 دقيقة للزمالك

إيقاف النشاط الرياضي| محامٍ إيطالي يصدم الجميع بشأن شكوى الزمالك للفيفا

2640 جنيها لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

لأول مرة.. إمام عاشور يرد على أنباء مفاوضاته مع الأهلي

نجم الأهلي السابق: لجنة التظلمات أخطأت بعدم تنفيذ قرار إيقاف كهربا

تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم بمصر الأربعاء 3-5-2023

موضوعات متعلقة

تعرف على برنامج عيادات صديقة الشباب والمراهقين بدمياط

إزالة 16 حالة تعد على أملاك الدولة في دمياط

توريد 402 ألف طن قمح للشون والصوامع بمحافظة دمياط

مروان هاشم.. الأول على مستوى الوطن العربى بمسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى

تعرف على برنامج عيادات صديقة الشباب والمراهقين بدمياط

أنا هموت مش عايزة أشوف ولادي.. القصة الكاملة لطبيبة دمياط ضحية عملية الولادة

تعليم دمياط تحصد المركز الأول على الوطن العربي في مسابقة التحدث بالفصحى

"وكيل تعليم دمياط" يفتتح معرض العلوم Science Fair بالمدرسة اليابانية بكفر البطيخ

ترشيحاتنا

هل رفع الزوجة قضية خلع دون علم الرجل حرام.. الإفتاء تجيب

ولد ميتا.. طفل لم ير الحياة يشعل الغضب في تونس.. ما القصة؟

أول رد فعل من الخطيب على تغيير منافس الأهلي في بطولة السوبر

تحويل الأموال خارج البلاد.. كيف أسقطت الداخلية سوري في واقعة النقد الأجنبي؟

اتفاق بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية على وقف إطلاق النار في غزة

تشكيل الأهلي الأقرب لمواجهة بيراميدز ببطولة السوبر.. تعرف عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تضع هذه الأطعمة في مقلاة حديد ستصيبك بأمراض خطيرة

راجعة زي زمان| هبوط أسعار الفراخ.. متى تنخفض تحت الـ50 ؟

خروج ثعابين وحرباء من شنطة سفر امرأة في مطار بالهند |شاهد

أغلى كوب شاي.. محلى بالذهب الهندي عيار 24 | شاهد

فيديو

آخرهم شيرين الطحان ومصطفى درويش.. فنانون خطفهم الموت في سن الشباب

غلق محطة مترو جامعة القاهرة بهذه الأيام | اعرف السبب ..شاهد

25 مليون جنيه وعملات أجنبية.. أسرار وكواليس قصة كنز عقار المهندسين

هدى الأتربي: اصيبت في قدمي خلال مشاهد المعارك في سره الباتع| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ