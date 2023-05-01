رسائل المؤسسات الدينية في عيد العمال 2023.. الأزهر: جعل الله الأرض طيِّعة ميسرة للعمل وطلب الرزق.. «البحوث الإسلامية»: العمل الجاد يسهم في نهضة الأمم

رسائل المؤسسات الدينية في عيد العمال 2023

الأزهر: جعل الله الأرض طيِّعة ميسرة للعمل وطلب الرزق

جامعة الأزهر: نذكر بإتقان العمل في عيد العمال وذكرى تحرير سيناء

«البحوث الإسلامية»: العمل الجاد يسهم في نهضة الأمم

يوم العمل العالمي.. المفتي : بسواعد العمال نَبنِي بلادنا ونحقق التنمية

وجهت المؤسسات الدينية في المصر، متمثلة في الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية، رسائل مهمة للشعب المصري وعمال مصر في عيد العمال.

وأكد المؤسسات الدينية على أن السنة النوية الجليلة علمتنا أن اشتغال الإنسان بأي عمل شريف؛ يرفعه، ويكرّمه، ويغنيه، وخير له من سؤال الناس؛ فقال سيدنا رسول الله ﷺ: «لَأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا، فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ». [أخرجه البخاري].

وفي هذا التقرير نرصد رسائل المؤسسات الدينية في عيد العمال.



في البداية، أبرز مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، مكانة العمل في الإسلام، وذلك بالتزامن مع عيد العمال، الأول من مايو 2023.

وقال الأزهر للفتوى: جعل الله سبحانه الأرض طيِّعة ميسرة للعمل وطلب الرزق، وذكّر عباده بهذه النعمة وحثهم على السعي والأخذ بأسباب الرزق؛ فقال سبحانه: {هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُور}. [الملك: 15]

وتابع الأزهر: هيأ الحقُّ سبحانه الكون والخلق للعمل والسعي، فأنعم على خلقه بنعمتي الليل والنهار، وجعل النهار للعمل والمعاش، والليل للسكون والراحة بعد الكد؛ قال سبحانه: {وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [القصص: 73]، وقال سبحانه: {وَجَعَلْنَا النَّهَارَ‌ مَعَاشًا}. [النبأ:11]

كما قرر الإسلام أن أفضل طعام الإنسان ما اكتسبه من كده وعمل يده؛ قال سيدنا رسول الله ﷺ: «مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ، خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ». [أخرجه البخاري]

وأشار الأزهر للفتوى إلى أن السنة النوية الجليلة علمتنا أن اشتغال الإنسان بأي عمل شريف؛ يرفعه، ويكرّمه، ويغنيه، وخير له من سؤال الناس؛ فقال سيدنا رسول الله ﷺ: «لَأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا، فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ». [أخرجه البخاري].

وشدد الأزهر: جاء الأمر بالتفرق في الأرض لطلب الرزق وقضاء مصالح الخلق، بعد الأمر بالسعي إلى صلاة الجمعة واغتنام فضلها؛ ليظهر شمول إسلامنا الحنيف وجمعه بين ابتغاء الدار الآخرة، وتحصيل منافع الدنيا بالبذل والعمل؛ قال تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}. [الجمعة: 10].

وقدم مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود التهنئة لجموع الشعب المصري؛ بمناسبة عيد العمال.

وأكد مجلس جامعة الأزهر، أنها فرصة لأن نراجع أنفسنا ونذكرها بالإتقان وبذل المزيد من الجهد؛ فإن الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه، وأن نذكرها بالاعتماد على الذات في ظل أوضاع اقتصادية يعاني منها العالم، ولنا في الأنبياء القدوة؛ فإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، ورسولنا المصطفى -صلى الله عليه وسلم- كان يقول عن الأيدي العاملة: (هذه يدٌ يحبها الله ورسوله).

وهنأ مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عمال مصر بعيدهم السنوي الذي يوافق الأول من مايو من كل عام، مؤكدًا على دور العمل الجاد والعمال المخلصين على اختلاف مواقعهم وأماكنهم في تقدم ورقي ونهضة الأمم والشعوب.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد، إن الإسلام حثّ على العمل والسعي في هذه الأرض، من خلال عمارة الأرض واتخاذ الأسباب المشروعة الكافلة للعيش عليها، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التكاسل في العمل والاتكال على الآخرين؛ وقرر لنا أن اليد العُلْيَا خير من اليد السُّفْلَى.

أضاف عياد أننا بحاجة إلى إبراز النماذج الفاعلة التي يُقتدى بها في العمل والإخلاص، مشيرًا إلى أن العمال المصريين على مرّ العصور أثبتوا قدرتهم على البذل والعطاء والجدّ والاجتهاد من أجل وطنهم؛ خاصة في هذه المراحل الحاسمة من تاريخ مصر والتي تتطلب مزيدًا من الإخلاص والتفاني في العمل؛ لأجل تحقيق التنمية في مختلف المجالات.

وأوضح الأمين العام أن الدولة المصرية تحتاج منا جميعًا إلى أن يبذل أبناؤها كل جهودهم في العمل؛ كل في موقعه خاصة في ظل التحديات الحالية، حتى يتسنى لهم وضع وطنهم في مصاف الدول المتقدمة، فإن الأمم لا تُبنى ولا تتقدم إلا بعزيمة وإخلاص وعطاء أبنائها.

وتوجَّه الدكتور شوقي علَّام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بخالص التهنئة إلى جميع عمَّال مصر بعيدهم الذي يوافق الأول من مايو من كل عام، مؤكدًا أنه عيد لكل المصريين، وأنَّ عمال مصر يمثلون أهم قلاع البناء والتنمية والتعمير التي يعتمد عليها الوطن خاصة في هذه المرحلة الهامة من تاريخه لتحقيق التنمية والرخاء.

وقال مفتي الجمهورية في رسالته التي وجَّهها إلى عمَّال مصر بمناسبة الاحتفال بعيد العمال الذي يوافق الأول من مايو من كل عام: إن عمال مصر يمثلون أهم قلاع البناء والتنمية التي يعتمد عليها الوطن، خاصة في هذه المرحلة من تاريخ الوطن، وهي مرحلة البناء والتنمية في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووجَّه لهم التهنئة بمناسبة عيدهم، داعيًا الله تعالى لهم بالعون والمزيد من النجاح في خدمة الوطن.

وأوضح مفتي الجمهورية أنَّ الإسلام يعظِّم من شأن العمل، بل إنَّ أنبياء الله تعالى قد عملوا في مختلف المجالات، فأبو البشر نبي الله آدم -عليه السلام- كان زارعًا، وداود -عليه السلام- كان حدادًا، وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم عمل بالرعي والتجارة.