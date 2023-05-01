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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"قوى النواب": الرئيس السيسي يحرص على حياة كريمة للعمالة غير المنتظمة

العمالة الغير منتظمة
العمالة الغير منتظمة

قال النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بتقديم 3 حزم اجتماعية للعمال منذ إبريل العام الماضي، حيث صدرت 3 تشريعات لإنفاذ هذه الحزم، أما الحزمة الرابعة فكانت منذ أسبوع أو 10 أيام، وهي حزمة الدعم المقدم للسلع التي يستفيد منها العالم.

وأضاف "عبدالفضيل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي مقدمة "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، أن القرارات التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية عيد العالم اليوم، سبقتها في القانون رقم 148 الصادر في أغسطس 2019، حيث وجه الرئيس السيسي في هذا القانون أن تدفع الحكومة دفع حصة العامل في العمالة غير المنتظمة من أجل الاستفادة من التأمين الاجتماعي القائم في الدولة، حيث لم يكن يدفع العالم إلا 9%.

يوليها اهتماما كبيرا 

وتابع أن الرئيس السيسي وجه اليوم بتدشين صندوق جديد للعمال غير المنتظمة ضد إصابات العمل وضد ما تتعرض له هذه الفئة في إطار الحماية الاجتماعية، حيث ينظر الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى هذه الفئة ويوليها اهتماما كبيرا حتى يضمن لهم حياة كريمة، كما وجه بتخصيص وثيقة أمان حتى لا تكون الأسر معرضة للضياع في حال حدوث أي أزمة للعامل.
 

لجنة القوى العاملة مجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي العمالة غير المنتظمة الرئيس السيسي

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