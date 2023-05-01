"قوى النواب": الرئيس السيسي يحرص على حياة كريمة للعمالة غير المنتظمة

قال النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بتقديم 3 حزم اجتماعية للعمال منذ إبريل العام الماضي، حيث صدرت 3 تشريعات لإنفاذ هذه الحزم، أما الحزمة الرابعة فكانت منذ أسبوع أو 10 أيام، وهي حزمة الدعم المقدم للسلع التي يستفيد منها العالم.

وأضاف "عبدالفضيل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي مقدمة "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، أن القرارات التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية عيد العالم اليوم، سبقتها في القانون رقم 148 الصادر في أغسطس 2019، حيث وجه الرئيس السيسي في هذا القانون أن تدفع الحكومة دفع حصة العامل في العمالة غير المنتظمة من أجل الاستفادة من التأمين الاجتماعي القائم في الدولة، حيث لم يكن يدفع العالم إلا 9%.

يوليها اهتماما كبيرا

وتابع أن الرئيس السيسي وجه اليوم بتدشين صندوق جديد للعمال غير المنتظمة ضد إصابات العمل وضد ما تتعرض له هذه الفئة في إطار الحماية الاجتماعية، حيث ينظر الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى هذه الفئة ويوليها اهتماما كبيرا حتى يضمن لهم حياة كريمة، كما وجه بتخصيص وثيقة أمان حتى لا تكون الأسر معرضة للضياع في حال حدوث أي أزمة للعامل.

