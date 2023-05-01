الحوار الوطني: جميع وسائل الإعلام والصحافة مدعوة لحضور الجلسة الافتتاحية

صرّح المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، بأن ممثلي وسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية المعتمدة في مصر مدعوون جميعا لمتابعة الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، وذلك يوم الأربعاء الموافق 2023/5/3 الساعة 2 ظهرا، بقاعة نفرتيتي داخل قاعة المؤتمرات بأرض المعارض بمدينة نصر.

يأتي ذلك استمراراً لتأكيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار الوطني.

وأوضح المنسق العام، أن حضور الصحفيين والإعلاميين للتغطية لا يحتاج إلى دعوة مسبقة، وسيكون لممثلي وسائل الصحافة والإعلام المصرية، بموجب بطاقات وخطابات الاعتماد من نقاباتهم وجهاتهم الصحفية والإعلامية، وبالنسبة إلى ممثلي وسائل الصحافة والإعلام الأجنبية المعتمدة في مصر، بدعوات من الهيئة العامة للاستعلامات.