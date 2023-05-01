عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

النقل : دخول باخرة شحن جديدة الخدمة خلال النصف الثاني من العام الجاري

لقاء وزير النقل اليوم
لقاء وزير النقل اليوم

ترأس الفريق مهندس  كامل الوزير وزير النقل بمقر وزارة النقل بالعاصمة المصرية الإدارية الجديدة الاجتماع الثمانين  للجمعية العمومية لشركة الجسر العربي للملاحة وذلك بحضور وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل الأردني المهندس ماهر أبو السمن، و أحمد خلف مندوبا عن وزير النقل العراقي بالإضافة الى  رئيس وقيادات الشركة.                                  
                        
استعرضت الجمعية العمومية نتائج أعمال الشركة والميزانية العمومية لعام 2022 و الآليات والإجراءات التي تم اتخاذها  لتحقيق نتائج إيجابية  ورفع تنافسية الخطوط التي تعمل بها الشركة  وزيادة معدلات "الإركاب" على بواخر الشركة، و تنويع وزيادة إيراداتها من الأنشطة التشغيلية وذلك رغم الظروف والأزمات والتحديات التي واجهتها، والتي أثرت على بيئة العمل حيث شهد نشاط الشركة السياحي على خط العقبة- طابا زيادة بنسبة 96 %، حيث  تعمل الشركة على نقل المجموعات السياحية بين المثلث الذهبي في الأردن (البتراء، وادي رم، العقبة) ومنتجعات جنوب سيناء (طابا، سانت كاترين، دهب، شرم الشيخ)  كما تم استعراض  ارتفاع حركة التبادل التجاري عبر خط العقبة - نويبع خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 53 % وزاد نشاط نقل الركاب بنسبة 18 %، فيما ارتفعت نسبة المركبات المنقولة إلى 192 %

كما تم مناقشة  خطط الشركة لتطوير وتحديث أسطول البواخر بالشركة، حيث تم التأكيد على ان  الشركة بصدد إدخال باخرة شحن جديدة للخدمة خلال النصف الثاني من العام الحالي، بحمولة تصل إلى 100 شاحنة، بما سيحافظ على انسيابية حركة التبادل التجاري، واستيعاب الحركة المتنامية للمبادلات التجارية على خط العقبة- نويبع الذي يربط آسيا العربية بافريقيا العربية، ويساعد في عدم تكدس الشاحنات في الموانئ خلال فترات الذروة وكذلك تم التأكيد على ضرورة فتح أسواق جديدة والتوسع في النشاط الملاحي لها

وأكد وزير النقل على عمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر مع أشقائها في الأردن والعراق، وأهمية التعاون المشترك بين البلدان الثلاثة في مجالات النقل المختلفة، مشيرا الى أن شركة الجسر العربي تمثل نموذجا ناجحا للشراكة العربية وتقوم بدور كبير في تعزيز التجارة البينية وزيادة حجم المبادلات التجارية العربية الآسيوية الأفريقية، مؤكدا على ضرورة فتح أسواق جديدة والاسراع في تطبيق خطط الشركة لبناء مراكب جديدة  لاستمرار تحقيق أفضل النتائج، خاصة وان الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتحديث السفن التابعة لكل شركات الوزارة تنفيذا لتوجيهات الرئيس باستعادة قوة الاسطول التجاري المصري.

 كما أشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى  أن وزارة النقل تضع كافة إمكانتها لاستمرار نجاح الشركة واستمرار تقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب وأهمية المحافظة على النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة والاستمرار بنهج التطوير والتحديث وتوفير كافة التسهيلات لزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الثلاث، وبما يؤدي إلى تحقيق الربط بين آسيا العربية وأفريقيا العربية، مشيدا بالجهود المبذولة من إدارة الشركة ممثلة بمديرها العام ونائبيه وكافة العاملين بالشركة.

ومن جانبه اعرب وزير النقل الأردني عن سعاته البالغة بتواجده بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة واصفا العاصمة الإدارية بانه عمل هندسي فريد ومبهر يدعو للفخر ومقدما التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والشعب المصري على هذا الإنجاز الضخم مشيرا الى  إن اجتماعات الجمعية العمومية للشركة، فرصة لالتقاء الأشقاء وتعزيز أواصر التعاون المشترك بين الدول الثلاث في مجالات النقل، خاصة مع عمق الروابط الأخوية والتاريخية القائمة بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق، مشدداً على أهمية تعزيز وتوثيق أواصر التعاون المشترك بين الدول الثلاث في المجالات كافة
كما نقل أحمد خلف تحيات وزير النقل العراقي( الذي لم يتمكن من الحضور لارتباطات رسمية بدولة العراق الشقيقة ) لوزيري النقل المصري والأردني والحضور مشيدا  بما تمثله شركة الجسر العربي من نموذج ناجح للترابط العربي بين الدول الثلاث وعلى قدرة الشركة في التغلب على كافة التحديات التي واجهتها وتحقيق نتائج إيجابية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى منصور يكشف موقف مجلس إدارة الزمالك بشأن المشاركة في السوبر

تحذير عاجل| الأرصاد تكشف عن مفاجأة بشأن طقس الغد

بعد وفاة مصطفى درويش.. عند الشعور بهذه الاعراض اذهب الى المستشفى فوراً

لاعبو الزمالك يعودون إلى منازلهم ويتخلفون عن السفر إلى الإمارات

نهال عنبر تكشف سبب وفاة مصطفى درويش | خاص

منحة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة | رابط التسجيل

قرار ناري بشأن مشاركة كهربا في السوبر

بعد وفاة مصطفى درويش..عميد معهد القلب السابق يوجه نصائح هامة للمواطنين.. فيديو

ترشيحاتنا

70 مليون يورو.. لماذا اشترط زيدان التعاقد مع صلاح للعودة إلى ريال مدريد؟

رسميا.. لجنة التظلمات تعلق عقوبة كهربا

ليستر سيتي يتعادل مع إيفرتون 2-2 في الدوري الإنجليزي

ضياء رشوان: الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني مفتوحة أمام جميع وسائل الإعلام

عضو مجلس السيادة السوداني: حميدتي متمرد ولا تفاوض سوى على الهدنة الإنسانية

شيفروليه كابتيفا تتخطى المليون .. اعرف سعرها الان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد خارقة عند تناول الحلبة مع الحليب..تعرف عليها

مخيفة أوى.. صورة من جنازة مصطفي درويش هزت السوشيال ميديا

قبل انتهاء يوم العمال..خبير يكشف أبرز الصناعات في مصر القديمة ومفأجاة صادمة

في موسمه.. علامات تكشف البطيخ المغشوش

فيديو

تخلى عنها أبناؤها .. قصة مصطفى درويش المؤثرة مع الحاجة بطة/ فيديو جراف

الساعات الاخيرة في حياة مصطفى درويش.. دخل المستشفى وتوقفت عضلة القلب

يترقب قرارات الكاف ضد جماهيره.. أزمات تواجه الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

بكاء ودموع .. نجوم الفن في جنازة مصطفى درويش|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ