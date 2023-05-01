سعد موسى مندوبا لمصر في الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي

اختتمت في العاصمة المغربية الرباط الاجتماعات السنوية للهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي والتي شاركت مصر فيها بوفد رفيع المستوى برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي وبحضور وزراء وممثلين لعدد ٢١ دولة عربية عضو في الهيئة المذكورة



حيث ناقش هذا الاجتماع عدد من الموضوعات في مقدمتها اعادة تشكيل مجلس ادارة الهيئة،

واسفرت الانتخابات عن اختيار د سعد موسى المشرف على العلاقات الخارجية ممثلا لمصر في الهيئة وحصوله على أعلى الأصوات.



ويقول "موسى" أن اختياره وحصوله على أعلى الأصوات كانت بفضل جهود وزير الزراعة التي أجراها على مدار اسابيع مع ممثلي العديد من الدول العربية اعضاء الهيئة وكذا التنسيق مع وزارة الخارجية كما استكمل وزير الزراعة جهوده الرامية الي دعم ترشيح الدكتور سعد موسي لعضوية مجلس ادارة الهيئة أثناء اجتماعات تلك الهيئة بالعاصمة المغربية الرباط .



"موسى" تقدم بالشكر لوزير الزراعة على ثقته الغالية مؤكدا أنه سوف يعمل جاهدا على أداء مهمته بكل تفاني وإخلاص لخدمة بلده وحتى يكون جديرًا بهذه الثقة …

هذا وقد تواكب اجتماع تلك الهيئة المذكورة مع إجتماعات الهيئات العربية الاخري حيث مثل مصر فيها عدد من كبار المسئولين في القطاعات الاقتصادية المختلفة