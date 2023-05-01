منطاد غامض يحلق في سماء أمريكا.. وتحرك عاجل من الجيش

قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين، اليوم الإثنين، إن الجيش الأمريكي، يتتبع منطادًا غامضًا حلَّق فوق الأراضي الأمريكية، لكن ليس من الواضح ماهيته أو لمن ينتمي.

وحسب شبكة “إن بي سي” الأمريكية، قال المسؤولون، إن الجسم طار عبر أجزاء من هاواي لكنه لم يمر فوق أي مناطق حساسة.

وقال أحد المسؤولين إن الجيش الأمريكي يتتبعه منذ أواخر الأسبوع الماضي وقرر أنه لا يشكل أي تهديد لحركة الطيران أو الأمن القومي ولا يرسل إشارات.

وأضاف أنه ليس من الواضح ما إذا كان منطادًا للطقس أو أي شيء آخر، مضيفًا أنه لا يزال بإمكان الولايات المتحدة إسقاطه إذا اقترب من الأرض.

وقال المسؤولون إن الجسم لا يبدو أن لديه القدرة على المناورة، ويتحرك ببطء نحو المكسيك.