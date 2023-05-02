سيدات يد الزمالك يهزم الأهلي في أولى مباريات نهائي كأس الطائرة

نجح الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك بقيادة مديره الفني أحمد فتحي، في الفوز على غريمه التقليدي الأهلي والذي يقوده فنيًا حمدي الصافي بنتيجة 3-1، في أولى لقاءات نهائي بطولة كأس مصر للموسم الحالي.

وفاز المارد الأحمر بالشوط الأول بنتيجة 25-23، قبل أن يعدل الفارس الأبيض من أوضاعه ويحصد الثلاثة أشواط المتتالية بنتيجة "25-17، 25-15، 25-19".

وشهد اللقاء الذي أقيم مساء الإثنين على صالة 6 أكتوبر الدولية تفوقا من جانب مريم متولي لاعبة مركز 4 والتي قدمت أداء مميزًا خلال المواجهة، إضافة إلى المحترفة البرازيلية "ميلكا".

ومن المقرر، أن يلتقي الفريقان مجددًا مساء الثلاثاء في ثاني لقاءات النهائي الذي يقام بنظام البلاي أوف "الأفضل من 3".

وتحتاج سيدات القلعة البيضاء لتحقيق فوز وحيد من لقاءين متبقيين من أصل 3 للفوز بالكأس.

فيما يأمل المارد الأحمر في تحقيق الفوز مساء الثلاثاء قبل اللجوء لمباراة فاصلة مساء الخميس المقبل.

الجدير بالذكر، أن الأهلي هو حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على نظيره الصيد في اللقاء الذي أقيم على صالة 6 أكتوبر الدولية أيضًا.