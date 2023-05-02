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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الحركة المدنية الديمقراطية: جميع أحزاب الحركة ملزمة بالمشاركة في الحوار الوطني

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أكد المهندس محمد سامي، الرئيس الشرفي لحزب الكرامة، والقيادي بالحركة المدنية الديمقراطية، أن الحركة قررت المشاركة في الحوار الوطني، بأغلبية الأصوات.

وقال "سامي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن جميع أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية ملزمة بالمشاركة في الحوار الوطني، بناء على القرار الصادر في الاجتماع الذي عقد، مساء أمس الإثنين، بمقر حزب المحافظين.

وأضاف القيادي بالحركة المدنية، أن أغلبية الأحزاب في الحركة رأت أهمية المشاركة في الحوار الوطني وصوتت لصالح ذلك، وبناء عليه، تم الأخذ بقرار الأغلبية.

وأعلنت أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية، مشاركتها في الحوار الوطني، وذلك بعد التصويت الذي أجري خلال الاجتماع الذي عقد مساء أمس الإثنين بحضور 12 حزبا و 10 من الشخصيات العامة.

وقد عقد الاجتماع بمقر حزب المحافظين، حيث ناقشت أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية كافة الأمور الخاصة بالحوار الوطنى، وقد تم فى نهاية الاجتماع التصويت على القرار النهائى بالمشاركة من عدم المشاركة، وانتهى إلى المشاركة فى الحوار الوطنى المزمع أن يبدأ بعد غد الأربعاء. 

الحوار الوطني الكرامة الحركة المدنية الحركة المدنية الديمقراطية مجلس النواب

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