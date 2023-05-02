لاعبة الأهلي بفريق اليد: القلعة الحمراء تقدم أفضل التعاقدات مع اللاعبين

قالت ليلى حماد، لاعبة كرة اليد بالنادي الأهلي إن النادي الأهلي من أحسن الأندية في تعاقداته مع اللاعبين في مصر، حسب رأيها.

وقالت ليلى حماد، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت، عبر برنامج "الماتش"، عبر قناة "صدى البلد"، "الموسم كان هناك تحديًا كبيرًا بسبب عدم التتويج بالبطولات خلال الموسم الماضي وخرجنا صفر بطولات".

وأضاف حماد: "إبراهيم المصري هو مثلي الأعلى، وهو شخص قيادي وفي الدفاع وكنت دائمًا أقول له أنت مثلي الأعلى".

وحول عقود فريق اليد، قالت حماد: "النادي الأهلي زود العقود والنادي الأهلي هو أحسن عقود في مصر".

وأعربت ليلى حماد عن رغبتها في الاحتراف الخارجي، وذلك من خلال النادي الأهلي.

ومن جهتها، قالت زميلتها أمينة هشام، القادمة لصفوف سبورتينج، "أنا اندمجت بسرعة وسط لاعبي الأهلي بعد قدومي من سبورتينج وفريق الأهلي فريق رائع".

وأضافت: "حاجة حلوة في النادي الأهلي أن كل الألعاب بتشجع بعض وكلها بتدعم بعض".