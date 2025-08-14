قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بيراميدز يقفز للمركز الرابع بالدوري بعد الفوز على الإسماعيلي بهدف نظيف
5 سيارات يابانية 2025 بسعر الصيني
الشاهد الأول في قضية سارة خليفة يكشف مفاجأة .. مستندات
مروان حمدي يسجل الهدف الأول لـ بيراميدز في مرمى الإسماعيلي بالدوري
كليات ومعاهد تقبل من 50% علمي.. موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2025
كبار رجال الدولة ووزراء في عزاء علي المصيلحي | صور
سكاي سبورتس تختار محمد صلاح على عرش أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي
المصري يتقدم على طلائع الجيش بهدف صلاح محسن في الشوط الأول
ورود وقبلات وأحضان.. مواقف محرجة ورطت المطربين مع المعجبين.. آخرهم راغب علامة وتامر حسني
قبل صرفها غدا .. حقيقة وقف المعاشات للأطباء أرباب السبعين عامًا
رئيس الغرفة التجارية يكشف مفاجأة سارة للمواطنين : خفض أسعار 15 سلعة بينها اللحوم والدواجن
20 % .. التعليم تعلن موعد التطبيق الفعلي لأعمال السنة بالصف الثالث الإعدادي
توك شو

خصومات من 5% حتى 50% على مختلف السلع في الأسواق

علي مكي

أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن مبادرة خفض الأسعار جاءت نتيجة شراكة حقيقية وقوية بين المنتجين، والتجار، وسلاسل البيع الكبرى، ضمن دور القطاع الخاص الوطني في دعم جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وأوضح عز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" على قناة "الحدث اليوم"، أن هذه المبادرة تعكس حسًا وطنيًا عاليًا من القطاع الخاص، حيث قررت الأطراف المعنية التنازل عن جزء من هامش الربح لصالح المستهلك، دون انتظار انعكاس الإصلاحات الاقتصادية على أسعار السوق.

خصومات من 5% حتى 50% على مختلف السلع

وأشار عز إلى أن المبادرة لا تقتصر على السلع الغذائية فقط، بل تمتد لتشمل مجموعة واسعة من المنتجات، من بينها:

الملابس والأحذية والحقائب

الأجهزة الكهربائية والمنزلية

السيارات
وذلك بخصومات تتراوح بين 5% و50%، لتلبية احتياجات الأسر المصرية خاصة مع قرب موسم المدارس.

توسع يومي في المشاركة وتغطية شاملة

أضاف أمين عام الغرف التجارية أن المبادرة تشهد توسعًا مستمرًا، مع انضمام منتجين ومحال جديدة بشكل يومي، مؤكدًا أن سلاسل البيع الكبرى تشارك بشكل كامل، مما يضمن تغطية جميع المحافظات المصرية وتوفير السلع بأسعار مخفضة في مختلف المناطق.

واختتم عز تصريحاته بالتأكيد على أن ما يجري هو شراكة حقيقية بين المنتجين والمستوردين والتجار، تهدف إلى دعم المواطن، وتحقيق استقرار السوق، وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، مع استمرار المتابعة اليومية من اتحاد الغرف التجارية لتنفيذ المبادرة وضمان وصول التخفيضات للمستهلكين.

