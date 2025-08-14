خصومات من 5% حتى 50% على مختلف السلع في الأسواق

أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن مبادرة خفض الأسعار جاءت نتيجة شراكة حقيقية وقوية بين المنتجين، والتجار، وسلاسل البيع الكبرى، ضمن دور القطاع الخاص الوطني في دعم جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وأوضح عز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" على قناة "الحدث اليوم"، أن هذه المبادرة تعكس حسًا وطنيًا عاليًا من القطاع الخاص، حيث قررت الأطراف المعنية التنازل عن جزء من هامش الربح لصالح المستهلك، دون انتظار انعكاس الإصلاحات الاقتصادية على أسعار السوق.

خصومات من 5% حتى 50% على مختلف السلع

وأشار عز إلى أن المبادرة لا تقتصر على السلع الغذائية فقط، بل تمتد لتشمل مجموعة واسعة من المنتجات، من بينها:

الملابس والأحذية والحقائب

الأجهزة الكهربائية والمنزلية

السيارات

وذلك بخصومات تتراوح بين 5% و50%، لتلبية احتياجات الأسر المصرية خاصة مع قرب موسم المدارس.

توسع يومي في المشاركة وتغطية شاملة

أضاف أمين عام الغرف التجارية أن المبادرة تشهد توسعًا مستمرًا، مع انضمام منتجين ومحال جديدة بشكل يومي، مؤكدًا أن سلاسل البيع الكبرى تشارك بشكل كامل، مما يضمن تغطية جميع المحافظات المصرية وتوفير السلع بأسعار مخفضة في مختلف المناطق.

واختتم عز تصريحاته بالتأكيد على أن ما يجري هو شراكة حقيقية بين المنتجين والمستوردين والتجار، تهدف إلى دعم المواطن، وتحقيق استقرار السوق، وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، مع استمرار المتابعة اليومية من اتحاد الغرف التجارية لتنفيذ المبادرة وضمان وصول التخفيضات للمستهلكين.