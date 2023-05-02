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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة: مبعوث طالبان يمكنه مقابلة وزراء باكستان والصين الأسبوع المقبل

طالبان
طالبان

قال دبلوماسيون إن لجنة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وافقت يوم الاثنين على السماح لوزير خارجية إدارة طالبان أمير خان متقي بالسفر إلى باكستان الأسبوع المقبل من أفغانستان للقاء وزيري خارجية باكستان والصين.

لطالما خضع متقي لحظر السفر وتجميد الأصول وحظر الأسلحة بموجب عقوبات مجلس الأمن.

وطبقا لرسالة موجهة إلى لجنة عقوبات طالبان التابعة لمجلس الأمن المكونة من 15 عضوا ، طلبت بعثة الأمم المتحدة الباكستانية إعفاء متقي من السفر بين 6 و 9 مايو 'للاجتماع مع وزيري خارجية باكستان والصين'.

ولم يذكر ما الذي سيناقشه الوزراء. وقالت إن باكستان ستغطي جميع التكاليف المرتبطة برحلة متقي.

قال مسؤولون صينيون وباكستانيون في الماضي إنهم سيرحبون بأفغانستان بقيادة طالبان في مشروع البنية التحتية للممر الاقتصادي الصيني الباكستاني (CPEC) الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات ، وهو جزء من مبادرة الحزام والطريق.

تقع أفغانستان كطريق جغرافي رئيسي للتجارة والعبور بين جنوب ووسط آسيا ولديها مليارات الدولارات من الموارد المعدنية غير المستغلة. استولت طالبان على السلطة في أغسطس 2021 مع انسحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة بعد 20 عامًا من الحرب.

وسمحت لجنة مجلس الأمن لمتقي بالسفر إلى أوزبكستان الشهر الماضي لحضور اجتماع وزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان لمناقشة مسائل السلام والأمن والاستقرار العاجلة.

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بدأ اجتماعا لمدة يومين يوم الاثنين في الدوحة مع مبعوثين خاصين بشأن أفغانستان من مختلف الدول يهدف إلى 'تحقيق تفاهم مشترك داخل المجتمع الدولي حول كيفية التعامل مع طالبان'.

وقال دوجاريك إن الاجتماع المغلق سيناقش القضايا الرئيسية القضايا الرئيسية ، مثل حقوق الإنسان - ولا سيما حقوق النساء والفتيات - والحوكمة الشاملة ، ومكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات.

تشارك الصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيران واليابان وكازاخستان وقيرغيزستان والنرويج وباكستان وقطر وروسيا والمملكة العربية السعودية وطاجيكستان وتركيا وتركمانستان والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا والولايات المتحدة وأوزبكستان ، الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي.

لم تتم دعوة إدارة طالبان لحضور اجتماع الدوحة.

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