وزير الصحة: إرسال وفود طبية من المدربين المصريين إلى سلطنة عمان

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مساء أمس الاثنين، وفدًا من المجلس العُماني للاختصاصات الطبية، لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال التعليم الطبي المهني المستمر للكوادر الطبية بمصر وسلطنة عمان، وذلك بمقر ديوان الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار مساعد وزير الصحة والسكان لشئون التطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول مناقشة توسيع آفاق التعاون المستقبلية بين المجلس الصحي المصري، والمجلس العماني للاختصاصات الطبية، حيث تم مناقشة آليات منح شهادة الزمالة المصرية، والتدريبات المقدمة للملتحقين بالبرنامج والتي اطلع الوفد عليها خلال تفقده للعملية التدريبية بعدد من المستشفيات.

وتابع «عبدالغفار» أن الجانبين ناقشا جودة ومنهجية التدريب المهني المقدم للأطباء ومدى موائمته لمعايير التدريب الطبي بسلطنة عمان، كما تم مناقشة إمكانية توقيع بروتوكولات تعاون للاعتراف المتبادل بشهادات التعليم الطبي ومزاولة المهن الطبية بين مصر وسلطنة عمان.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير أكد اهتمام الدولة المصرية بمجال التعليم الطبي المهني المستمر، مستعرضًا الخطوات المتخذة في تطوير العمل بالزمالة المصرية، مشيرًا إلى أن عدد الوافدين الملتحقين ببرنامج الزمالة المصرية من الدول العربية المختلفة، بلغ 1607 متدربين.

وقال «عبدالغفار» إن الجانبين ناقشا إمكانية التعاون في تبادل خبرات المُدربين في البلدين من خلال إرسال وفودا من المدربين المصريين إلى سلطنة عمان للمشاركة في العملية التدريبية، لاسيما في التخصصات النادرة، فضلاً عن استضافة مجموعة من المدربين بسلطنة عمان، للمشاركة في العملية التدريبية داخل مصر.

حضر الاجتماع، الدكتور محمد لطيف رئيس مجلس إدارة المجلس الصحي المصري، والدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة للشئون الفنية والحوكمة، والدكتور حسام حسني أمين عام اللجنة العليا للتخصصات الطبية، والدكتور إيهاب كمال مستشار وزير الصحة للتعليم الطبي المهني، والدكتورة سوزان الزناتي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتور حاتم عامر معاون وزير الصحة للعلاقات الدولية، والدكتور أحمد رضا أستاذ جراحة العيون بجامعة عين شمس.

وضم وفد المجلس العماني للاختصاصات الطبية، الدكتور سيف اليعربي مساعد الرئيس التنفيذي للمجلس العماني للاختصاصات الطبية ورئيس الوفد، والبروفسير ياسر أحمد والي أستاذ صحة الطفل بكلية الطب جامعة السلطان قابوس، والدكتور مجاهد البوسعيدي عضو اللجنة الأكاديمية التنفيذية بالمجلس، والدكتورة أسماء البلوشية مدير دائرة شئون التدريب بالمجلس العماني، والدكتورة ريحانة المجينية رئيس قسم الاعتراف بالمجلس.

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