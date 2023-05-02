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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كل الناس بتبص علينا ... رجل يعاني من السخرية بسبب حبيبته

كل الناس بتبص علينا
كل الناس بتبص علينا ... رجل يعاني من السخرية بسبب حبيبته

في عالم الحب عليك ان ترتضى بكل القوانين العشقية ، فلا حب بدون الم ولا حب بدون حرمان ولاحب يقبل النسيان، ولا يوجد تطابق واحد يناسب الجميع، عليك أن تعرف أن معايير الجمال ذاتية، والحب لا يتطلب الالتزام بها فهى تختلف من شخص لآخر .

وبحسب ما أورده موقع "brightside" الأمريكي فقد جسدت قصة حب مات وبريتاني هذه الفكرة فى شكل جميل،بدء من مواجهتهما السخرية والنقد من الجميع ، لم ييأسا مات وبريتاني من الأحتا بحبهم ، و أظهروا أن الحب الحقيقي يتجاوز المظاهر ويتطلب قبول بعضهم البعض كما هم دون الحاجة للتغير لإرضاء الأخر.  

ظلت بريتاني جاك البالغة من العمر 23 عامًا صاحبة وزان 114 كيلو، تبحث عن الحب والقبول طوال حياتها، ولكن دون جدوى، فعلى الرغم من بذل قصارى جهدها،إلا أن جميع محاولتها هذه قوبلت بخيبة أمل وحسرة مرارًا وتكرارًا.

أصيبت بريتاني باليأس والاستنزاف، مما أدى إلى فقدان ثقتها بنفسها وجسدها.

طالبها الكثير من أصدقائها السابقين من خلال الرسائل بأن عليها أن تنقص من وزنها،ولكن قررت بريتاني رفض التنازل عن قيمتها الذاتية بعد الآن، ولكن قررت أن تنعزل عن الحب تماما .

ولكن اختلف مع قرارها القدر فى هذه المرة، وكان له رأي أخر وكان الحب فى إنتظارها ، وتم العثور على الحب عندما جمعها القدر مع مات مونتغمري عبر Facebook في أغسطس 2020، فعلى الرغم من اختلافاتهم الجسدية الملحوظة للجميع، فقد كانت جاك امرأة كبيرة الحجم ومونتجومري لديها بنية رفيعة، ولكنهم شعروا باتصال فوري وكيمياء بينهم تجذبهم لبعض بشكل كبير .

صرحت جاك بأنها كانت فى بداية الأمر مترددة لكنهما تجاهلوا النقد، واتبعوا قلوبهم وتأكدوا من أنه من المفترض أن يكونوا معًا.

كل الناس بتبص علينا ... رجل يعاني من السخرية بسبب حبيبته

وقرر مونتغمري أن يقترح على جاك في 30 يناير 2022 الاتباط، وبدأوا بالفعل فى التخطيط لمستقبلهم معًا، و شارك جاك ومونتجومري قصة حبهما مع العالم، وأصتدما الثنائي بالتعليقات الجارحة والحكم من المتصيدون عبر الإنترنت.

وكشف مونتجومري عن بعض التعليقات التى تشكك في رجولته وقوامه الجسدي، وقال: "يعلق بعض متابعي Instagram أنني لست كبيرًا بما يكفي أو رجل بما يكفي كما أنني ألاحظ أن الأشخاص يحدقون عندما نسير في الشارع".

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كيف تجاوز حبهم أي نقد ؟

تعهد الثنائي التمسك ببعضهما البعض والوقوف بجانب بعض مع أظاهر حبهما لبعض وللجميع، وذلك بالرغم من الملاحظات المؤذية وعدم الراحة، رفض الزوجان السماح للنقد بأن يفسد علاقتهما .

وأضاف  مونتجومري  أنه منذ أن قابلها، كان مغرمًا بموقف جاك الإيجابي تجاه الجسد وحب الذات، وركز على إسعادها ولا يطالبها يوما ما بتغير شكلها .

 لدي الثنائي قناعة تامة الحب لا حدود له، ويمكن للناس من جميع الأشكال والأحجام والخلفيات أن يجدوا الفرح مع بعضهم البعض، فالحب الحقيقي والذى هو أصبح نادرا فى هذة الأيام لا يقدر بثمن ولا ينبغي أن يخضع للتدقيق على أساس المظهر الجسدي .

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